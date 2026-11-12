Futuro ilegible

Antes que yo lo han dicho muchos otros con más propiedad: la gente que lee es menos estúpida que los demás; es más abierta, más cautivadora y está mejor armada para la vida que las personas que desprecian los libros.

"La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo", sentenció el escritor y ensayista inglés Joseph Addison. Una sentencia clásica que resume la importancia de la lectura como ejercicio indispensable para cultivar la inteligencia.

Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton son lectores voraces. Del primer mandatario norteamericano de color es la frase: "Gracias a la literatura, pude imaginar lo que pasaba en la vida de las personas".

Bill Gates lee un libro cada semana y Warren Buffett emplea el 85 % de sus horas de trabajo en la lectura. Winston Churchill fue premio Nobel de Literatura.

Sin embargo, en nuestro país se persigue hasta la extinción a las bibliotecas municipales. Hay quienes prefieren convertirlas en funerarias e ignoran, de paso, que el libro es el mejor remedio contra la muerte de la inteligencia.

Cargamos con uno de los peores índices mundiales de competencia educativa. En efecto, la República Dominicana figura entre los países de menor rendimiento en comprensión lectora en las pruebas PISA de la OCDE.

El 75 % de los estudiantes dominicanos no alcanzó el nivel mínimo de competencia lectora (nivel 2). Solo el 25 % lo consiguió, frente al 74 % de la OCDE.

Esto significa que tres de cada cuatro estudiantes dominicanos de 15 años no demostraron las competencias mínimas para identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar determinada información y reflexionar sobre su propósito.

¿Podemos mirar el futuro con optimismo si no sabemos leerlo?