El Gobierno anunció la semana pasada que mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta Reyes, el próximo año. Una especie de regalo de Navidad adelantado, solamente que el lazo aprieta unas finanzas públicas al borde del desfallecimiento.

Me recuerda una famosa copla española del siglo pasado que cantaba así en referencia a amores engañados: "Prefiero seguir soñando a conocer la verdad". Ahí está retratada la política sobre los derivados del petróleo.

Los subsidios a los combustibles se tragarán casi mil millones de dólares este año, una suma extraordinaria que, convertida en inversiones reproductivas o en infraestructura, marcaría diferencias.

Lo que se presenta como una protección al bolsillo del consumidor es, en realidad, un engaño. El combustible no se congela en los mercados internacionales ni el petróleo obedece a decisiones dominicanas. Somos meros tomadores de precios e importamos la mayoría de los derivados petrolíferos.

Los subsidios equivalen a sacar de un bolsillo para meter en otro, pero ambos tienen el mismo dueño: el Estado dominicano y, por tanto, todos los consumidores. Como ocurre con los subsidios generalizados, se beneficia por igual al motoconchista que al dueño de un vehículo lujoso. La subvención general al consumo es un disfraz mal confeccionado de justicia social.

Se invocan razones de paz social y tranquilidad ciudadana. Los analgésicos surten efecto por tiempo limitado y el dolor, si no se va a la causa, retorna con igual o mayor fuerza. Retardamos la dura verdad de precios más elevados porque las cuentas nacionales no resisten más. Dejamos de lado medidas para desaconsejar el consumo indiscriminado. Importa el efecto inmediato de anuncios populares.

La copla habla de un corazón que prefiere ignorar el engaño. En nuestro caso, la diferencia es que el desengaño llegará inevitablemente a Hacienda. Podemos seguir soñando. Pero los sueños también se pagan.