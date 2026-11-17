Lo de Haití queda más cerca de un callejón sin salida que de vías francas. Sin embargo, abundan quienes quieran gobernarlo. Ya suman 33 los aspirantes inscritos para unas elecciones rodeadas de incertidumbre, el año próximo. Sorprende tanta disposición al sacrificio para dirigir un país que se cae a pedazos y cuyo territorio el Estado no controla.

Por otro lado, Amnistía Internacional, patrona celestial de todas las causas, critica a las tropas salvadoreñas. Les atribuye exceso de violencia y pide que respeten los derechos humanos de los haitianos. El siempre iluminado Volker Türk, alto comisionado de la ONU para esos derechos, recorre camino similar: advierte sobre el uso desproporcionado de la fuerza y contabiliza las víctimas que, según su agencia, causan las tropas extranjeras.

Resulta que enfrentar el salvajismo de las bandas, que llevan años castigando a inocentes, matando a diestra y siniestra, violando mujeres y niñas y forzando el desplazamiento de millares de personas, se ha convertido en problema. Tan grave como para que lo resalten Amnistía y Türk.

Después del terremoto del 2010, Haití fue víctima de otra invasión: las organizaciones no gubernamentales. Como Amnistía. Sumaron diez mil, o sea el doble de los efectivos previstos para la Fuerza de Supresión de Pandillas aprobada por la ONU. ¿Resolvieron? Se tragaron alrededor de nueve mil millones de dólares con resultados magros.

El drama haitiano tiene otro rostro igualmente perverso. Las pandillas operan en barrios altamente poblados y se sirven de los habitantes como escudo. Las balas y los drones no discriminan entre forajidos y gente inocente, y he ahí parte de la tragedia que asuela al pueblo haitiano con la intensificación de las operaciones contra las bandas. ¿Quién dijo que todo diablo es candela?