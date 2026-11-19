El senador romano Catón el Viejo, sin importar los asuntos que ocuparan su discurso, coronaba invariablemente sus peroratas con una frase que se hizo célebre: Delenda est Carthago. Cartago debía ser destruida.

Hay propósitos que se convierten en imperativos nacionales, porque de su cumplimiento depende la salud de toda una sociedad. Ante la desaprensión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), sus continuas interrupciones de la docencia y su indolencia frente a los verdaderos males de la educación dominicana, entre los que ella misma ocupa un lugar destacado, dan ganas de repetir a Catón. Sustituyendo, claro está, Cartago por ADP.

Abjuro de la mano dura cuando no se apoya en la ley. Los colectivos tienen razón de ser para defender los derechos de sus afiliados, no para convertirse en un incordio, una insubordinación permanente, una burla a la ciudadanía que paga sus salarios.

La ADP se comporta con una desfachatez rayana en un desacato a las normas aplicables a los servicios públicos. Lo suyo es un portazo a los principios elementales de la educación cívica: respeto, tolerancia, templanza. Por cualquier quítame esta paja suspenden la docencia y abandonan obligaciones que en democracia son sagradas. Lo acabamos de ver en Bonao, Barahona, Santiago y toda la geografía nacional.

Educar a la niñez, conducirla por la ruta de la buena ciudadanía, es una meta que a todos convoca. Menos, por lo visto, a los insurrectos de la ADP, más cómodos en la turbamulta que en el aula. La ADP abusa de la paciencia dominicana y se regodea en la apatía de un gobierno que rehúye toda confrontación. Tiempo es de tomar el toro por los cuernos. Con estos insensatos, la escuela dominicana está condenada a la mediocridad y a la incompetencia.