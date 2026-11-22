La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha certificado una verdad ya sabida, pero su reconocimiento es devastador: admite que sus paralizaciones perjudican a los estudiantes y sus familias.

Lo sabe y, sin embargo, esos maestros insurrectos tienen el descaro de utilizarlas como instrumento de presión. Que nadie se llame a engaño: estamos ante una decisión consciente de sacrificar la educación de los niños con la excusa de reivindicaciones sindicales.

Se han quitado la careta en el esfuerzo fútil de rebatir las críticas de la vicepresidenta Raquel Peña y de todo dominicano consciente. Quienes tienen el deber de educar y proteger a los alumnos se valen del daño como arma de negociación. Los maestros, cuya misión consiste en abrir las puertas del conocimiento, las cierran sin miramientos para presionar al Gobierno.

Indigna, sobre todo, la vulnerabilidad de las víctimas. No son hijos de privilegiados. Son los niños de las familias pobres quienes van a la escuela pública. Familias sin recursos para pagar un colegio privado, contratar tutores particulares o cuidadores cuando la ADP suspende las clases.

La ADP reclama mejores condiciones económicas para sus afiliados mientras sus paralizaciones arrebatan ingresos a padres que necesitan trabajar diariamente para alimentar a sus hijos. Protesta contra el costo de la vida, pero impone cargas económicas sobre presupuestos exiguos.

El cierre de las aulas por la ADP es un abuso contra nuestros pobres. Quienes deberían combatir la desigualdad mediante la educación, la agravan al interrumpirla.

La ADP no puede pretender que la legitimidad de sus demandas justifique el daño causado a terceros inocentes. Ningún incumplimiento gubernamental borra la responsabilidad de quien decide perjudicar a los alumnos.

La misión del maestro es sacar a los niños de la pobreza, no hundirlos como hace esta ADP.