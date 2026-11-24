El Estado dominicano ha criado una partida de cuervos y estos, tal como dice el refrán, ahora le sacan los ojos. El Ministerio de Educación, por decisiones que anteceden a la actual administración, le suple a la Asociación Dominicana de Profesores el 1 % de la nómina de todos los docentes del país. Desde 2013 al año pasado, ese privilegio irritante ha sumado 5,910 millones de pesos. Solo en el 2025, las transferencias alcanzaron 868.62 millones.

Esas cantidades gruesas, que convierten a la ADP en una gran empresa de contabilidad secreta, son administradas y repartidas de acuerdo a prioridades que solo conocen los sindicalistas. A cambio, recibimos desórdenes, huelgas y una enseñanza tan deficiente que figuramos en los últimos lugares mundiales en lectura comprensiva. Quizás esas lagunas no les permiten a los desorejados de la ADP aprehender la tremenda antipatía que generan con las paralizaciones frecuentes de la enseñanza.

El Estado le presta gratuitamente al gremio un servicio de recaudación de dudoso fundamento jurídico. No inventamos nada: la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, no contempla expresamente esos descuentos, y los estatutos de una asociación carecen de potestad para imponerle obligaciones a la administración pública. A los diferentes gobiernos que hemos tenido corresponde la paternidad de ese vampiro que chupa la sangre de nuestro sistema educativo.

Hay más combustible para el enojo colectivo. El artículo 142 de la Ley General de Educación concede inamovilidad a los dirigentes nacionales del gremio y licencias totales o parciales al 40 % de ellos. ¡La ADP determina quiénes serán los beneficiarios!

Semejante prerrogativa colide frontalmente con el artículo 39 de la Constitución, que proscribe los privilegios que quebranten la igualdad entre los dominicanos. ¿Cómo justificar que el ejercicio de funciones sindicales particulares corra por cuenta del erario?