Mejor pensar Santo Domingo que sentirlo. Así se saborea un pasado en que fue verdaderamente la ciudad más importante del Nuevo Mundo, aquella donde, como reza el feliz lema del Ministerio de Turismo, "todo comenzó".

Nuestra capital tiene ínfulas de gran urbe, pero descorazona. Dejas el abrigo hogareño, y pateas calles maltrechas. De inmediato notas la planificación inexistente y la devoción por el cemento que despierta la añoranza de los árboles que prodigaban sombra y frescura donde hoy se enseñorea la huella humana.

Santo Domingo abraza el mar y, sin embargo, parece haber olvidado ese Caribe imperial que durante siglos fue espejo de Europa. El extenso litoral, apenas interrumpido por infraestructuras portuarias, debería ser su gran atractivo, el lugar de encuentro donde practicáramos la ciudadanía y recobráramos la comunión espiritual con la naturaleza.

En buena parte es una línea de abandono que suscita desolación, extrañeza e interrogantes. ¿Cómo vivir de espaldas al mar? ¿Cómo desaprovechar el privilegio de contemplar sus aguas reposadas o su encrespamiento cuando sopla el viento con esa fuerza tan caribeña? ¿Cuándo dejamos de sentir el mar como parte de nuestra existencia?

Mejor pensar Santo Domingo que experimentar la dureza de sus vías ahítas de vehículos, escenario de inconductas. Hasta la cortesía parece haberse extraviado en algún recodo de su accidentada geografía urbana.

¿Quién no anhela recobrar el placer de caminar sin rumbo, de sorprenderse ante una fachada, de escuchar el murmullo de las hojas, de sentir el salitre al caer la tarde?

Celebremos la nostalgia que embellece los recuerdos y confiemos en que la memoria sea indulgente con las imperfecciones de antaño. Pero, cuánto daríamos por volver a casa después de recorrer Santo Domingo con el ánimo sosegado y la íntima satisfacción de pertenecer a una ciudad hermosa.