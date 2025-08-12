Trump y Putin: la cumbre que podría redefinir el tablero mundial

En Alaska, los líderes de Estados Unidos y Rusia se enfrentan al reto de frenar la guerra en Ucrania y evitar que las tensiones geopolíticas desemboquen en un nuevo ciclo de confrontación mundial.

La esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin promete ser un hito diplomático. Su relevancia no reside solo en el intento de detener el conflicto ucraniano, sino también en el cambio de tono respecto a la administración Biden: de la confrontación abierta a un diálogo que apela a la diplomacia preventiva como vía para evitar una escalada de dimensiones impredecibles. De ahí el reconocimiento de la Organización Internacional de Embajadores por la Paz a este esfuerzo.

El encuentro evoca inevitablemente la Cumbre de Reikiavik, celebrada en 1986 entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, en plena perestroika y glasnost. Aquel diálogo abordó la reducción de armas nucleares estratégicas en un 50 %, la eliminación de misiles de alcance intermedio en Europa y el control de pruebas nucleares. Sin embargo, el desacuerdo sobre la Iniciativa de Defensa Estratégica —la llamada "Guerra de las Galaxias"— impidió un pacto global. La lección fue clara: incluso con voluntad política, un desacuerdo estratégico puede bloquear acuerdos históricos.

La Cumbre de Alaska llega en un contexto igual de tenso. Según ha trascendido, Trump y Putin podrían acordar un alto el fuego parcial de 30 días enfocado en infraestructura energética y civil, con miras a negociar una tregua total. El estatus de Crimea y partes del Donbás es uno de los puntos neurálgicos: Moscú plantea intercambios de control territorial, mientras Kiev rechaza cualquier concesión que comprometa su soberanía.

Las posiciones siguen siendo profundas y contrapuestas. Rusia exige que Ucrania adopte neutralidad permanente, renuncie a entrar en la OTAN, reduzca su ejército y prohíba la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Ucrania, por su parte, considera innegociable su integridad territorial, reclama garantías internacionales sólidas, intercambio de prisioneros, sanciones adicionales contra Rusia y respeto absoluto a su soberanía.

La conversación telefónica de 90 minutos entre Trump y Putin fue el primer contacto directo en tres años. "Trabajaremos juntos, muy de cerca, para detener los millones de muertes que están ocurriendo en la guerra", declaró Trump tras la llamada. Poco después, conversó con Volodímir Zelensky y calificó el diálogo como "muy bueno", aunque advirtió que no considera "práctico" que Ucrania se sume a la OTAN, una de las metas clave de Kiev.

Esta cumbre, fruto de la gestión diplomática estadounidense y rusa, tiene el potencial de convertirse en un punto de inflexión para la política internacional contemporánea, del mismo modo que Reikiavik lo fue en la Guerra Fría.

El desafío por delante

Si la Cumbre de Reikiavik demostró que los acuerdos internacionales requieren tanto voluntad política como creatividad estratégica, Alaska pondrá a prueba la capacidad de dos líderes para transformar una tregua temporal en un pacto estable.

La oportunidad es histórica, pero frágil. El éxito dependerá de que ambas potencias logren pasar de un alto el fuego a una solución que garantice la estabilidad regional y reduzca el riesgo de un conflicto mayor. En un contexto de desconfianza mutua, sanciones económicas y enfrentamientos en el terreno, el verdadero reto será convertir un cese temporal de hostilidades en un acuerdo duradero que priorice la estabilidad global sobre la lógica de la confrontación.