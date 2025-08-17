×
    Música urbana: letras impublicables y una Comisión que siempre llega tarde

    La responsabilidad social de los exponentes urbanos

    Música urbana: letras impublicables y una Comisión que siempre llega tarde
    La CNEPR ausente ante la vulgaridad del dembow. (FUENTE EXTERNA)

     

    Escuchar las barras de algunos de los temas urbanos más  pegados  del momento haría pensar a cualquiera que la gente de la Comisión  Nacional  de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) están  de vacaciones o por lo menos en año sabático.

    Las estrofas de estos hits interpretados por exponentes como Yailín, La Perversa, Rochy RD o Donaty son inspiradas en lo más pronfundo del "bajo mundo" hablan de drogas, prostitución, sicariato  pero sin  dejar ni un milímetro a la imaginación. 

    La métrica de estos trap y dembow es una prosa vulgar, irreverente,  artísticamente pobre, donde se describen  unos "barrios  distópicos" en los que nada positivo podría ocurrir... muy distante de la realidad de sectores empobrecidos donde predomina la solidaridad y el deseo de su gente de salir adelante.  

    Estas "piezas  musicales", ante la ausencia de un mecanismo de supervisión  

    suenan a todas horas en las  emisoras, en los programas de música urbana y en ocasiones hasta parecen ser parte de la  banda sonora "de la movie" de vecinos que quieren "echarle vaina" a otros. 

    No sé  si el colega José Antonio  Aybar, presidente  de Espectaculos Públicos, está consciente de que muchas personas  piensan que la institución que él dirige es una "Planeta Azul gigantesca", pero su silencio ante el fenómeno descrito podría  darle razón a quienes lo afirman. 

    En los sectores populares, en las esquinas y a veces hasta en las  escuelas, muchos niños cabecean  con "estas composiciones",  las conocen  mejor que el propio Himno Nacional, esto a pesar de que el Reglamento 301-05  sobre las funciones de la CNEPR establece en su  artículo  3, ínciso (C) que es función de la entidad:  "Proteger a los niños,  niñas  y adolescentes  de las influencias  que puedan  recibir a través  de los medios  audiovisuales, que perjudiquen  su desarrollo social e individual". 

    Espectáculos Públicos tiene fama de siempre llegar tarde y aunque parezca difícil de creer,  ha prohibido  canciones años  despues  de haber pasado su pegada. En estos tiempos, ese organismo está llamado a reiventarse, a ser una entidad propositiva, debe sentar a los exponentes urbanos y llamarlos a asumir un compromiso  social.  Es vital que estos jóvenes comprendan que si se lo proponen pueden realizar un mejor contenido que ni los views,  los likes  o los anhelos  de ser viral,  justifican  las letras de esas canciones.

      Periodista dominicano, egresado de la UASD,  con experticia en temas culturales,  políticos e investigación. Amante del ajedrez, de la filosofía y de las canciones que desempacan las neuronas.