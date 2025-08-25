El valor de los votos disidentes en nuestros tribunales

En la República Dominicana, la organización de los tribunales responde a la naturaleza del proceso y al nivel de la jurisdicción. Existen órganos que conocen en forma unipersonal, con un solo juez, y otros que deliberan en composición colegiada. Esta distinción no es meramente formal, pues de ella depende la posibilidad de que en un fallo surja un voto particular, conocido en la práctica como voto disidente.

Una crítica frecuente en nuestro sistema judicial recae en la insuficiente motivación de muchas sentencias. El deber de motivar no es un capricho formal, sino una garantía constitucional y procesal que asegura a las partes conocer las razones de la decisión y, a partir de ellas, ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Cuando los fallos carecen de motivación adecuada, no solo se vulnera la seguridad jurídica, sino que también se debilita la confianza ciudadana en la administración de justicia.

En el contexto de los tribunales colegiados, cobra especial importancia la figura del voto disidente. Este no es más que la expresión razonada de un magistrado que no comparte la opinión mayoritaria del tribunal. Aunque el voto disidente no modifica la decisión definitiva ni altera la ejecutoriedad de la sentencia, constituye un ejercicio de independencia judicial y un aporte invaluable a la doctrina y al debate jurídico.

El voto disidente suele ofrecer argumentos frescos, novedosos o incluso más ajustados a los principios constitucionales que los de la mayoría. Su valor no está en que derogue o anule la sentencia dictada, sino en que deja constancia de otra forma de ver el derecho. Muchas veces, los votos disidentes se convierten en referencia para futuras decisiones, en fundamentos de recursos procesales o en semillas de cambio jurisprudencial que germinan con el tiempo y transforman la práctica judicial.

La historia del derecho comparado está llena de ejemplos en los que los votos minoritarios, que en su momento fueron desestimados, terminaron convirtiéndose en el criterio dominante años más tarde. En el ámbito nacional, aunque aún poco explorados por la ciudadanía, los votos disidentes han dejado importantes reflexiones sobre derechos fundamentales, principios procesales y cuestiones de gran impacto social.

Lo esencial es comprender que el juez, sea parte de la mayoría o de la minoría, siempre tiene el deber de motivar su postura. Esta obligación fortalece la transparencia del proceso y abre un espacio para la crítica constructiva. Cuando un abogado o un ciudadano se toma el tiempo de leer un voto disidente, se encuentra con una riqueza argumentativa que puede iluminar aspectos que la sentencia principal dejó en la sombra.

El verdadero desafío consiste en educar a los profesionales del derecho y al público en general para que aprendan a leer y valorar los votos disidentes. Estos no son simples desacuerdos anecdóticos, sino fuentes de conocimiento y herramientas procesales que pueden marcar la diferencia en la estrategia jurídica de un caso. Además, constituyen una señal clara de que la justicia no es monolítica, sino plural, dinámica y susceptible de evolución.

En definitiva, los votos disidentes son semillas que enriquecen nuestro sistema judicial porque fomentan la diversidad de criterios, la independencia de los jueces y el diálogo con la sociedad. Allí donde la mayoría cierra el caso con una sentencia, la minoría abre la puerta a nuevas interpretaciones que mañana podrían convertirse en la regla. Leerlos, interpretarlos y analizarlos es un deber de todo abogado responsable y un derecho de todo ciudadano comprometido con la justicia.