A 5 años de gobierno y 10 del PRM

Este mes celebramos un doble hito: cinco años de gobierno y diez años desde que nos atrevimos a soñar con la construcción de un partido diferente, capaz de romper con las viejas prácticas y devolver la esperanza al pueblo dominicano.

Recuerdo aquellos días fundacionales de largas reuniones, discusiones intensas y decisiones valientes. Éramos pocos, pero estábamos convencidos de que la política nacional necesitaba renovarse. Así nació el PRM: como un proyecto abierto, moderno, transparente y profundamente democrático.

Desde entonces, hemos protegido esa marca como patrimonio colectivo. La hemos defendido en barrios y campos, en provincias y comunidades de la diáspora. Crecimos, nos organizamos y, lo más importante, demostramos que sí se puede gobernar con honestidad, cercanía y resultados.

Durante el último año tuve el privilegio de recorrer el país y de reunirme con dirigentes, militantes y simpatizantes dentro y fuera de nuestras fronteras. A través de conferencias sobre El País que Construye Luis pude exponer, con datos y testimonios, los avances de un gobierno que fortalece la democracia institucional y transforma la infraestructura y los servicios de nuestra nación.

El 19 de noviembre de 2024 compartí en estas mismas páginas de Diario Libre el espíritu de esa iniciativa. Hoy, con una visión integral del país, puedo afirmar que el PRM está fuerte, sólido y unido para enfrentar cualquier reto. Esa fortaleza no es casual: se sostiene en la obra de gobierno que ha elevado la calidad de vida de los dominicanos y demostrado que el cambio no fue promesa, sino realidad.

Como Secretario Nacional de Organización me enorgullece ver un partido cohesionado, con estructuras vivas en cada rincón del país y en la diáspora. Un partido que no depende de una sola figura, sino que se alimenta de miles de líderes comunitarios, de sus bases provinciales y municipales, de su juventud y de sus mujeres. Nuestra mayor fortaleza radica en la unidad, la organización y la coherencia con los principios éticos y democráticos que nos dieron origen.

Hoy, mirando hacia atrás, confirmo que valió la pena cada sacrificio. Y mirando hacia adelante, sé que el PRM seguirá siendo la fuerza que garantiza estabilidad, desarrollo y democracia para la República Dominicana.

En nombre de todos los que hemos trabajado en estos diez años de construcción partidaria, quiero rendir honor a quien encarna esa visión y ha conducido esta transformación con integridad, coraje, prudencia y amor por la patria: el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader.