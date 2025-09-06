Canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: Legado de fe y juventud en la Plaza San Pedro

Carlo Acutis, nacido en 1991 en Italia, es conocido por su profundo amor por la Eucaristía y su habilidad para utilizar la tecnología al servicio de su fe ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo 7 de septiembre de 2025, la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, será testigo de un evento histórico y significativo: la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

La ceremonia, que será presidida por el papa León XIV, no solo celebrará la vida de dos jóvenes santos, sino que también enviará un poderoso mensaje sobre la relevancia de la fe en la juventud contemporánea.

Carlo Acutis, nacido en 1991 en Italia, es conocido por su profundo amor por la Eucaristía y su habilidad para utilizar la tecnología al servicio de su fe. Desde muy joven, Acutis mostró una devoción excepcional, creando un sitio web que documentaba milagros eucarísticos alrededor del mundo.

A pesar de su corta vida —falleció a los 15 años por leucemia en 2006—, su legado continúa inspirando a jóvenes y adultos por igual. Su enfoque innovador hacia la evangelización y su testimonio de vida han resonado especialmente entre las nuevas generaciones, en un mundo cada vez más digital.

Por otro lado, Pier Giorgio Frassati, quien vivió entre 1901 y 1925, es recordado como un ferviente defensor de la justicia social y un joven comprometido con su fe. A lo largo de su vida, Frassati se dedicó a ayudar a los pobres y a promover causas sociales en su comunidad de Turín.

Su pasión por la naturaleza y el montañismo también reflejó su amor por la creación, un aspecto que lo conecta con la espiritualidad moderna, que busca un equilibrio entre la fe y la vida cotidiana.

Frassati falleció a los 24 años, pero su influencia perdura, especialmente entre los jóvenes que buscan un modelo a seguir en su compromiso con la fe y la acción social.

Invitación a los jóvenes

La canonización conjunta de Acutis y Frassati no es solo un reconocimiento a sus vidas ejemplares, sino también una invitación a los jóvenes de hoy a vivir su fe de manera activa y comprometida.

En un contexto global, donde muchos enfrentan desafíos y crisis de identidad, la figura de estos dos beatos ofrece un camino a seguir, mostrando que la fe puede ser vivida de forma auténtica, sin importar la época.

El papa León XIV ha destacado la necesidad de santos contemporáneos que hablen al corazón de la juventud actual. La ceremonia, en la Plaza de San Pedro, es un momento de alegría y esperanza, donde se espera que miles de fieles se congreguen para celebrar la vida y el testimonio de estos dos jóvenes.

La canonización no solo elevará a Acutis y Frassati a la gloria de los altares, sino que también reafirmará el papel vital de la juventud en la Iglesia y en el mundo.

Por Víctor Suárez Díaz

Embajador dominicano ante la Santa Sede