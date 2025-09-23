Turismo de Bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Del sol a los hospitales, cómo República Dominicana se convirtió en potencia de turismo de salud. ( SHUTTERSTOCK )

Es innegable el impacto del turismo en la economía dominicana, no solo por su contribución al PIB, a la generación de empleos directos, indirectos e inducidos, y al encadenamiento con los principales sectores productivos, sino también por su aporte a la diversificación regional del desarrollo del país, históricamente concentrado en el Distrito Nacional y en Santiago.

Esa tendencia se ha fortalecido en los últimos años con inversiones estratégicas impulsadas por la administración del presidente Luis Abinader para poner en marcha el postergado desarrollo turístico en zonas con reconocido potencial como Miches, Montecristi, Pedernales, Punta Bergantín, Barahona y otras áreas de la Región Sur y de la llamada Costa Verde del Nordeste.

Es sabido que con la nueva expansión del turismo, sustentada en las herramientas de planificación aportadas por Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, y los Planes de Ordenamiento Territorial Turísticos (POTT), están llegando a las regiones favorecidas, inversiones de gran impacto económico y social que contribuyen a cambiar la vida de la las comunidades. Así han comenzado a surgir en estas demarcaciones establecimientos hoteleros de alto standard, carreteras, puertos, aeropuertos, acueductos, centros de capacitación técnico profesional, nuevos mercados para la producción agropecuaria y la pequeña y mediana empresa, revitalización de los espacios públicos y la puesta en valor del patrimonio cultural y los recursos naturales que demanda un destino turístico sostenible.

Impacto del turismo de salud y Bienestar. Se trata de un segmento del turismo y la economía que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, impulsado por el trabajo sistemático de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y potenciado por la decisión del presidente Abinader de declararlo mediante el Decreto 787-21, como una actividad de alto interés nacional. Esta disposición reconoce el potencial estratégico del sector y la necesidad de una política de Estado que lo articule de manera efectiva.

Tal como lo ha resaltado el ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, la República Dominicana se ha convertido en un referente regional en turismo de salud, al posicionarse como el número 1 en el Caribe, el número 2 en América Latina y número 19 a nivel mundial, de acuerdo a una reciente clasificación anunciada por el Medical Tourism Index (MTI).

Datos recientes compartidos por el presidente de la ADTS, doctor Alejandro Cambiaso, indican que este sector genera más de 1,300 millones de dólares anuales, "consolidándose entre las cinco actividades económicas más relevantes del país, junto al turismo tradicional, la exportación de dispositivos médicos, el oro y el tabaco".

Y apunta que el turismo médico integra salud, turismo, inversión extranjera, transporte, educación, innovación, tecnología y hospitalidad, contribuyendo no solo a la captación de divisas y la generación de empleos, sino también a elevar la calidad del sistema de salud nacional, impulsando mejoras estructurales, estandarización de procesos y profesionalización del personal sanitario.

De acuerdo a datos del Banco Central, el gasto promedio de un turista que llega al país para recabar servicios de salud, es de US$7,500 por paciente: unos US$5,000 para la atención médica y los US$2,500 restantes para pasajes, alojamiento y comidas, 6 veces más que el gasto de un turista convencional, estimado hasta el pasado 2024 en 1,252 dólares.

La República Dominicana cuenta con una importante red de centros médicos especializados en turismo de salud, con tecnología de punta, establecidos principalmente en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana y Puerto Plata.

Séptimo Congreso Internacional del Turismo de Salud. Entre el 22 y el 23 de octubre de este 2025, la República Dominicana acoge el evento cumbre internacional del Turismo de Salud, organizado por la ADTS, donde participarán 35 expertos y líderes locales e internacionales de los sectores salud, turismo, finanzas, tecnología, seguros y gobierno.. El foro se iniciará con las palabras de apertura del doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

Se presentarán tres conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales, y siete paneles donde se analizarán los nuevos proyectos y tendencias del turismo de salud. Contará con siete interesantes paneles, entre ellos "los retos, aprendizajes y oportunidades en turismo de salud y medicina turística", moderado por Amelia Reyes Mora, con la participación del doctor José Natalio Redondo, CEO de Grupo Rescue y asesor del ministro de Turismo; la doctora. Virginia Laureano, presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos; Milagros Ureña, directora general de CEDIMAT; y el doctor. Aniceto Rodríguez, presidente de SODOCIPRE.

Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de ADTS y presidenta de AF Comunicación Estratégica, explicó que las conferencias y paneles estarán orientados a líderes de los sectores que involucran la amplia cadena de valor del turismo de salud, incluyendo centros de salud, aseguradores, agencias de viajes, líneas aéreas, tour operadores, hoteles, sector financiero, gobierno, transporte, legal, farmacéutico y educativo. Enhorabuena. (23/9/2025)