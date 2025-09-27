×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Día mundla del turismo
Día mundla del turismo

Situación y perspectiva del turismo en Latinoamérica

El director de la fundación Puntacana y presidente del Clúster Turístico La Altagracia reflexiona sobre el avance del turismo en el país y la región

    Expandir imagen
    Situación y perspectiva del turismo en Latinoamérica
    Paul Beswick, presidente del del Clúster Turístico La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    La industria turística dominicana ha comenzado una etapa de expansión y consolidación turística que combina el ordenamiento normativo de los territorios

    turísticos, diversificación de destinos, productos y abordaje de desafíos ambientales.

    A partir del 2020, el flujo de visitantes no sólo recuperó los niveles previos a la pandemia, sino que ha seguido estableciendo récord.

    Durante el 2024 el país recibió más de 11 millones de visitantes, ubicándose como el destino preferido del Caribe en llegadas y divisas turísticas.

    La recuperación se apoya en una creciente, diversa y atractiva oferta hotelera, en hubs aeroportuarios como Punta Cana, que concentra la mayor parte del tráfico aéreo, el notable crecimiento del turismo de cruceros, que ha pasado a representar una porción creciente de las llegadas, un clima de estabilidad política y de seguridad ciudadana.

    • El aporte total del turismo a la economía sigue siendo estratégico pues representa alrededor del 15 % del PIB y es un generador de empleo masivo en zonas costeras y urbanas.

    Mirando hacia el futuro, el gobierno y el sector privado han trabajado de manera conjunta y proactiva apostando por una estrategia de diversificación geográfica y de producto: fomentar destinos emergentes (Miches, Cabo Rojo-Pedernales, Samaná, Peravia, etc.) y productos como ecoturismo, turismo cultural y de salud para equilibrar la concentración en paquetes todo incluido y extender los beneficios a más comunidades.

    La promoción de la cultura local, experiencias más sostenibles y de mayor valor agregado responden tanto a una demanda internacional más consciente como a la necesidad de mejorar la distribución de los beneficios entre las regiones que conforman la geografía nacional.

    TEMAS -