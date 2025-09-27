Situación y perspectiva del turismo en Latinoamérica

Paul Beswick, presidente del del Clúster Turístico La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La industria turística dominicana ha comenzado una etapa de expansión y consolidación turística que combina el ordenamiento normativo de los territorios

turísticos, diversificación de destinos, productos y abordaje de desafíos ambientales.

A partir del 2020, el flujo de visitantes no sólo recuperó los niveles previos a la pandemia, sino que ha seguido estableciendo récord.

Durante el 2024 el país recibió más de 11 millones de visitantes, ubicándose como el destino preferido del Caribe en llegadas y divisas turísticas.

La recuperación se apoya en una creciente, diversa y atractiva oferta hotelera, en hubs aeroportuarios como Punta Cana, que concentra la mayor parte del tráfico aéreo, el notable crecimiento del turismo de cruceros, que ha pasado a representar una porción creciente de las llegadas, un clima de estabilidad política y de seguridad ciudadana.

El aporte total del turismo a la economía sigue siendo estratégico pues representa alrededor del 15 % del PIB y es un generador de empleo masivo en zonas costeras y urbanas.

Mirando hacia el futuro, el gobierno y el sector privado han trabajado de manera conjunta y proactiva apostando por una estrategia de diversificación geográfica y de producto: fomentar destinos emergentes (Miches, Cabo Rojo-Pedernales, Samaná, Peravia, etc.) y productos como ecoturismo, turismo cultural y de salud para equilibrar la concentración en paquetes todo incluido y extender los beneficios a más comunidades.

La promoción de la cultura local, experiencias más sostenibles y de mayor valor agregado responden tanto a una demanda internacional más consciente como a la necesidad de mejorar la distribución de los beneficios entre las regiones que conforman la geografía nacional.