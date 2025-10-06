Comentarios sobre el turismo mundial

Roma acoge la 25ª Cumbre del WTTC con la participación de líderes del turismo mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Recientemente asistí a la 25ª Cumbre Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrada en Roma, Italia, con notable éxito. La inauguró la primera ministra Giorgia Meloni, quien dejó una grata impresión con un discurso plenamente comprometido con el desarrollo de la agenda italiana para el sector turístico, que, según afirmó, representa el 13 % del PIB de su país.

Si bien en Florianópolis, Brasil, en 2009, y en Sevilla, España, en 2019, habíamos contado con la presencia de los presidentes Lula y Sánchez, esta fue la primera vez que la cumbre mundial se celebraba en Italia y que un jefe de Estado de un país del G7 se dirigía a los líderes del sector público y privado del turismo mundial.

Pero no fue eso lo más notable a mis ojos, sino la presencia de muchos de los más importantes protagonistas del sector de viajes, hospitalidad y turismo de Italia, que lo abarca todo. Entre los expositores estuvieron Luca Cordero di Montezemolo, quien fuera emblemático presidente de Ferrari y ahora lidera Ítalo Nuovo Transporto, la línea privada de trenes ultrarrápidos; Leonardo Ferragamo, presidente de Lungarno Collection, la cadena de hoteles boutique fundada por la familia homónima; y Arrigo Cipriani, del legendario Harry´s Bar de Venecia, entre otros.

Lo anterior evidenció la importancia que ha adquirido el turismo en el mundo, tanto para la clase política como para el sector privado. Italia es un ejemplo de cómo su tejido empresarial más prestigioso se integra a la poderosa industria de servicios que representa el turismo.

La razón es clara. El WTTC prevé que la industria de viajes y turismo contribuirá con 11.7 billones de dólares a la economía global en 2025, un aumento significativo respecto a los 10.9 billones alcanzados en 2024. Además, generará 371 millones de empleos. Se espera que, en el futuro, el turismo cree uno de cada tres nuevos empleos a nivel mundial, un gran salto desde la proporción actual de uno de cada diez.

Ya en España, compruebo que "el sector vive su mejor momento histórico", con 66.8 millones de visitantes en los primeros ocho meses del año. Esto representa un aumento del 3.9 % respecto al mismo período de 2024 y acerca al país a su meta de alcanzar los 100 millones de visitantes.

En palabras del ministro de Industria y Turismo español, Jordi Hereu, "la evolución responde a la apuesta por un modelo sostenible basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar los destinos y diversificar la oferta turística".

Solo entre agosto de 2024 y agosto de 2025, el gasto turístico aumentó en 1,000 millones de euros, alcanzando la cifra récord de 16,389 millones. El Reino Unido se consolida como el principal país emisor de turistas, y sus visitantes son los que más gastan.

En nuestro país, las políticas públicas implementadas por el presidente Abinader y el ministro Collado han sido acertadas. No solo impulsan a Miches y a Pedernales como nuevos destinos turísticos, sino que apuestan por Punta Bergantín y Playa Grande para atraer inversiones y generar empleos en la costa norte.

Han mantenido una política de cielos abiertos y de apoyo a Arajet, con el fin de fortalecer mercados emisores de alto potencial, con resultados positivos en países del Cono Sur como Colombia, Argentina, Brasil y Chile.

Asimismo, han fomentado inversiones en proyectos innovadores junto a las principales marcas hoteleras de origen norteamericano, entre ellas Marriott, Hyatt, IHG y Rosewood. Ahí están el nuevo W Hotel y el St. Regis, apuestas impensables hace apenas una década.

El Gobierno también ha sostenido una atención constante a Estados Unidos y Canadá, nuestros principales mercados emisores y los que más contribuyen al gasto promedio diario por turista, que pasó de 137.25 dólares en 2019 a 172.49 dólares en el primer semestre de 2025, un aumento del 25.67 % en seis años.

El sabor es dulce, y hay que seguir apostando por la humanidad, el acercamiento de las fronteras, la estabilidad social y política del país, y nuestro principal activo: el dominicano. Todo ello con la conciencia de que "el turista es cada día más exigente en cuanto a la experiencia que espera disfrutar y el servicio que espera recibir".

La suerte está en nuestras manos.