De Augusto Taveras y el premio al emigrante dominicano

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) otorgó el Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta al líder comunitario Augusto Taveras. ( FUENTE EXTERNA )

Alegra conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) entregara el mayor galardón de reconocimiento, en la séptima edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, al líder comunitario Augusto Taveras, fundador de la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York.

Sobran méritos para justificar esa extraordinaria distinción a un innovador y exitoso empresario dominicano, oriundo de la zona montañosa del Primer Santiago de América, en donde alejado del protagonismo y la fanfarronería, acompañado de amigos de la infancia, ha logrado dejar huellas indelebles y trascendentes que ponen de manifiesto su compromiso ineludible y constante en mejorar las condiciones materiales y espirituales de vida de cientos de familias campesinas laboriosas y ejemplarizantes.

Allá, en las empinadas montañas de la inolvidable y atrayente sierra cibaeña, en donde prevalecían en el abandono, arropados por la miseria y las desesperanzas los infatigables moradores de Los Ranchos de Babosico, el perseverante don Augusto Taveras ha puesto en evidencia su sensibilidad humana con el levantamiento y la donación de unas 500 y tantas viviendas multicolores y confortables, humanizando extraordinariamente el vivir cotidiano de auténticos espartanos rurales.

Por aquellos lares, en compañía de los eficientes y fraternales miembros de la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York, organización que desde hace varias décadas preside, sin olvidar el respaldo de algunos aliados empresarios norteamericanos, don Augusto, persistente, sereno y humilde, ha motorizado un conjunto de acciones colectivas que han permitido dotar al nuevo centro poblado en referencia de un plantel escolar, calles asfaltadas, parque infantil, dispensario médico con farmacia, centro deportivo, electrificación y servicio de agua.

El extraordinario e incansable propulsor del desarrollo de la nueva comunidad de Los Ranchos de Babosico, junto a sus dinámicos integrantes de la entidad comunitaria con asiento en el estado neoyorquino, valorando el interés de la juventud en la zona, sustenta un amplio programa de formación académica que, con el transcurrir del tiempo, ha generado unos cuarenta valiosos profesionales en distintas áreas del saber, comprometidos con el presente y futuro de su comunidad de origen.

Recientemente, como parte de su compromiso social y proyectando que sus nobles tareas no lucen tener límite territorial y poblacional, don Augusto Taveras, encabezando su equipo de abnegados amigos, procedió a donar una espaciosa y equipada vivienda a la directiva del Orfanato Inmaculada Concepción, en Santiago de los Caballeros para desarrollar su labor a favor de la niñez y en procura de honrar la memoria del carismático sacerdote Emiliano Tardif.

Con el aporte del mencionado inmueble, debidamente equipado, a nombre de los miembros y los empresarios que sirven de soporte en las acciones desarrolladas por la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York, se procura colaborar con el importante orfanato, donde niños y niñas de Santiago y la fértil región del Cibao reciben la atención y la formación necesaria para convertirse en las mujeres y los hombres del mañana dominicano.

Definitivamente, vale destacar que, con su altruista y persistente labor, cimentada en la transparencia y solidaridad humana, don Augusto Taveras, emulando en su acción los principios enseñados por sus ejemplarizantes progenitores y el espaldarazo de los Rancheros Unidos en Nueva York, ha proyectado un modelo a seguir, un ejemplo tangible de lo que las instituciones podrían replicar si el verdadero interés es mejorar la vida de los más necesitados.

El laborioso y humanista, hijo del señor Eligio Taveras -Moro-, ha demostrado con su compromiso y realizaciones comunitarias que no se trata sólo de construir viviendas, sino de edificar esperanza, de ofrecer oportunidades y de sembrar el valor de la solidaridad en cada rincón de la sociedad.

En Los Ranchos de Babosico, don Augusto y la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York han demostrado que cuando la voluntad y el compromiso se unen, los sueños se convierten en realidad.

Siendo así, el galardón entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX), en la séptima edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, en un gesto que ennoblece, tanto a quien en justicia lo recibe, como aquellos que tomaron la justa y atinada decisión.

¡Congratulaciones don Augusto Taveras...! Muy merecido...