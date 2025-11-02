La otra dimensión generalmente ignorada del turismo dominicano

A propósito de la inauguración del Zemí Miches All-Inclusive Resort, de la familia Rainieri, el quinto hotel de alto estándar inaugurado en Miches desde el 2020, es bueno recordar que el turismo es un pilar fundamental de la economía dominicana, al generar aproximadamente 876,000 empleos directos e indirectos y representar el 16.1 % del producto interno bruto del país, medido en el 2024.

El turismo no solo impulsa la hotelería y la gastronomía, como generalmente se presume, sino que también beneficia otras actividades económicas como la producción agropecuaria (que incluye la agricultura, la pesca, la ganadería y avicultura), la industria manufacturera, el transporte, la construcción, el comercio, la economía informal, y el arte y la cultura en todas sus manifestaciones.

En la actual gestión del presidente Luis Abinader, la diversificación regional del turismo se ha convertido en la punta de lanza de la nueva política de descentralización del gasto público a nivel nacional, con las inversiones y proyectos estratégicos que se llevan a cabo en Miches, Pedernales, Montecristi y Punta Bergantín, con impacto directo en algunas de las regiones económicamente más deprimidas del país, de acuerdo al Mapa de la Pobreza de la República Dominicana.

Pero con el desarrollo turístico también llegan a las comunidades impactadas nuevas inversiones públicas y privadas, incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos, servicios de salud, escuelas, universidades, politécnicos, proyectos inmobiliarios, plazas comerciales, y todo tipo de empresas y negocios para atender la demanda del mercado turístico.

Por ejemplo, en provincias tradicionalmente relegadas como Hato Mayor y El Seibo, en adición al desarrollo hotelero impulsado por la alianza público privada, se han alcanzado en la actual gestión obras de alto interés social y económico reclamadas durante décadas.

Entre estas se pueden citar la extensión universitaria de Hato Mayor, la Carretera Hato Mayor Sabana de La Mar, el hotel escuela Villa Suiza (convertido en centro del Infotep en Sabana de La Mar), el muelle pesquero y turístico de Sabana de La Mar, el muelle pesquero y turístico de Las Cañitas, el muelle pesquero de La Yaguada y el muelle turístico de Miches, junto con el acueducto múltiple de esta última comunidad.

El testimonio de Osmar Benítez

Según Osmar Benítez, pasado ministro de Agricultura y actual presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, en el 2017, cuando el país recibía 6,187,000 visitantes, el turismo representaba un mercado de 43,000 millones de pesos para el sector agropecuario.

Ahora que estamos sobrepasando los 12 millones de turistas, esa cifra probablemente se estará duplicando. Eso es bueno no solamente para los productores, los hoteleros y el Gobierno, sino también para la población rural del país y para impulsar un desarrollo económico y social más incluyente y equitativo.