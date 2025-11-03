Una era PRM o la era PRM

Para lograr la continuidad del PRM más allá del 2028 es necesario construir un relato alrededor de una ERA PRM, iniciada en el 2020 con el ascenso al poder de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno.

Conforme al Diccionario Real de la Lengua era "se refiere a un periodo de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado, una época histórica extensa o una unidad de tiempo geológico". En el caso de la teoría planteada, el ascenso del PRM al poder se corresponde con la parte inicial de la definición de la RAE, puesto que el desalojo del poder del PLD constituyo un hecho relevante para la vida institucional y política de República Dominicana y la pandemia del coronavirus-COVID 19- es sin lugar a duda uno de los acontecimientos de mayor trascendencia de la humanidad en los últimos setenta y cinco años.

La era o periodo de tiempo no es potestativo del mundo político, la música, los deportes y la literatura, son marcadas por etapas de tiempos que caracterizan un determinado momento histórico. En nuestro espacio político se pueden caracterizar bajo este concepto, las eras de Trujillo, de Balaguer y el PLD, cada una marcada con sus propias características y de su momento histórico.

El PRD con el inicio del gobierno de don Antonio Guzmán en 1978, tenía todas las posibilidades y se daban las características sociales y políticas para marcar una impronta que le hubiese valido para construir la Era PRD. Sus luchas intestinas entre otras razones que por espacio no abordamos, tras 8 años divido en sus dos gobiernos (Guzmán y Jorge Blanco), le sacaron del gobierno, impidiendo construir su propia era y con ella el ascenso al poder de figuras como Majluta, Peña Gómez y otros lideres que bien pudieron ser parte de ese ciclo de gobiernos perredeísta.

Para construir la Era PRM se necesita en mi opinión los siguientes aspectos:

Defender el legado que construye Luis Abinader en los institucional, económico, social e infraestructura. Plantear en cada uno de estos ejes la visión del PRM al 2036, partiendo del 2020. Asumir el PRM como un proyecto unitario con una visión nacional, sin menoscabo del rol particular que deberá de jugar su liderazgo y sobre todo quien encabece su boleta presidencial. Que el PRM y sus militantes asuman y se creen su propio relato de partido transformador y destinado a dejar su impronta.

El PRM tiene un liderazgo joven y plural con capacidad de construir una era mediante un largo ejercicio de poder, siempre que actúe de modo colectivo, con capacidad de espera, la mayor virtud de un político.

Será posible la prolongación de este partido en el poder, si entienden que no hay espacio para liderazgo mesiánico y menos caudillista y si se asumen un proyecto de nación en un relato por etapa y con actores diferentes en cada una de ellas.