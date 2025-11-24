Cápsulas de Conocimientos (1)

La filosofía, es una disciplina que se ocupa de solucionar las interrogantes del ser humano, y lo hace, a través de la crítica, la interpretación, la reflexión y el ejercicio de la razón en todas sus formas.

Solemos decir que el ser humano es un ser racional, sin embargo, no es lo mismo pensar que razonar. Por ejemplo, cuando una persona no puede establecer una relación entre una causa y un efecto (cómo una acción o evento provoca una consecuencia o resultado) puede estar pensando, pero está muy lejos de razonar.

La mayor parte de la historia de la humanidad ha ocurrido sin que intervenga el razonamiento bien estructurado, por ejemplo, el hombre del neolítico pensaba, de eso no nos queda la menor duda. Pero ¿qué tan bueno era? pues les diré, que no muy bueno. Los humanos de la edad de piedra pensaban que llovía porque un dios de la lluvia hacia que lloviera. Había pueblos que pensaban que, si alguien era iracundo, era porque había nacido un día en que las estrellas dibujaban una figura en el cielo, y pensaban que esa figura era real y que afectaba el carácter de los humanos nacidos bajo su influencia. Y así, la mayor parte de la historia de la humanidad transcurrió sin que el ser humano pudiera establecer qué efectos respondían a qué causas. Fue alrededor de unos 2500 años, cuando un pueblo de marineros que vivía en las costas del Mediterráneo (los griegos) empezó a cultivar el hábito de la discusión mientras convencían con la palabra a los demás pueblos durante sus incursiones comerciales cercanas. Se percataron, que algunos argumentos que utilizaban para convencer en su entorno cultural dejaban de ser efectivos en otro entorno con creencias diferentes. Surgió entonces la necesidad de reflexionar, lo que dió origen a algo muy afortunado, el razonar. Esa cierta forma de interrogarse, de desarrollar argumentos y maneras de ordenar las ideas trajo como consecuencia la de relacionar causas con efectos y efectos con causas, los ingredientes de la lógica y la ciencia.

Sabemos, que el razonamiento en el occidente fue una creación de la filosofía griega. Sin embargo, no ocurrió así en todo el mundo. Por ejemplo, en la América prehispánica no existía un razonamiento lógico ni una ciencia. Existían técnicas, había conocimientos, pero no conocían una forma de pensar el mundo con las herramientas de la lógica. Asi que, el que inventó el arco y la flecha no partió de un razonamiento, fue un desarrollo meramente técnico al no tener idea de la inercia, la tensión, la gravedad, la resistencia del viento, etc. Por lo tanto, lo que ha influido con mayor importancia en el mundo ha sido la lógica y la ciencia, productos de la filosofía. Todos los dispositivos que tenemos hoy en día en cualquier casa requirieron un larguísimo proceso de razonamiento, de lógica y muchos descubrimientos científicos gracias a la filosofía.