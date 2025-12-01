El Salto del Tigre

Estonia implementó el programa "Tiigrihüpe" o Salto del Tigre, introduciendo el lenguaje de programación en la educación temprana. ( FUENTE EXTERNA )

El país se promueve en el mundo turístico con la consigna "República Dominicana lo tiene todo". Alcanzar esa posición ha sido posible porque han existido propósitos y objetivos comunes entre el sector público y el privado (joint venture) en una fórmula en que ambos sectores se benefician (ganar-ganar). Sin embargo, esa fórmula ha sido imposible repetirla en el sector educativo lo que ha contribuido a los malos resultados obtenidos por nuestros estudiantes en el "ranking" mundial de competencias.

Existe una luz en el camino: Aprender, programando (to code) es la secuencia hacia una mejor y eficiente capacitación para responder a las exigencias del nuevo siglo. El mejor ejemplo lo exhibe la Republica de Estonia (Norte de Europa) al introducir la enseñanza del lenguaje de las tabletas y móviles desde la infancia con ese mismo propósito, aprender a programar, para aprender lo demás. Esta forma de enseñar lo han llamado "Tiigrihüpe" o Salto del Tigre, un verdadero cambio programático acorde con los avances tecnológicos, puesto a la disposición de los infantes.

Los estonios han entendido, que el presente y futuro, les pertenece a los programadores.

Saber programar, capacita al estudiante de cualquier edad, le ayuda a resolver los retos y exigencias que requieren los nuevos puestos de trabajo, y a la vez le proporciona las herramientas necesarias para crear sus propias aplicaciones y empresas. Saber programar, significa, además, la obtención de recursos económicos a más temprana edad, sin esperar a tener un título universitario, así como, una mayor independencia y libertad laboral cuando lo obtengan.

Hoy día, aprender a programar desde la infancia, se ha convertido en una tarea fácil y entretenida utilizando las nuevas aplicaciones existentes, como lo es "Scratch" desarrollada hace unos años por el grupo Life Long Kindergarten del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) la cual se ofrece de manera gratuita atraves de Google. Con esa y otras aplicaciónes en el mercado, se puede aprender a programar historias personales, juegos y animaciones para compartir con otros en la comunidad. Todo esto ayuda a los niños y jóvenes, a aprender a pensar de forma creativa, a razonar sistemáticamente y a trabajar de forma colaborativa; habilidades esenciales para la vida del siglo XXI.

La República Baltica de Estonia (perteneciente a la Unión Europea) siendo más pequeña en extensión geográfica que la República Dominicana y teniendo un PIB mucho menor, es el país mas digitalizado de Europa y posiblemente del mundo. Actualizaron la constitución del país, para declarar el "Internet" como un derecho ciudadano, lo que ha favorecidosustancialmente la implementación del nuevo método educativo al estar todos conectados a la red.

Nosotros deberíamos aprovechar la experiencia de ese país amigo y utilizar las tabletasy Móvilesen la primera infancia para dar el salto tecnológico que la enseñanza primaria necesita. ¡Un Tiigrihüpe de esperanza y capacitación para que nuestros niños y jóvenes puedan vencer los retos tecnológicos que se les vienen encima!