Los retos de Abinader 2026

Entre la reforma y la estabilidad: los desafíos estratégicos del Gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

1.- Reforma Fiscal: Lograr una reforma fiscal integral que no soporta otra postergación y mucho menos otro intento fallido de que sea presentada y posteriormente retirada.

2.- Obras de Infraestructura: Finalizar obras de infraestructura que hace mucho tiempo que fueron anunciadas y no terminan de inaugurase, tales como la línea 2C del Metro, desde Los Alcarrizos, la Autopista del Coral de Santiago a Puerto Plata, entre otras.

3.- Dirección PRM: Definir el consenso necesario para saber quiénes le acompañarán en la nueva directiva del PRM, que deberá ser escogida el próximo año 2026 y que con él mismo a la cabeza, serán los responsables de arbitrar el proceso de selección interna de la persona que ostentará la candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2028 y los demás cargos electivos.

4.- Próximo Presidente Suprema Corte de Justicia: Identificar y escoger al sustituto del hoy Presidente de la Suprema Corte de Justicia, luego de haber escogido a los Presidentes de los Tribunales Constitucional y Electoral, así como a los nuevos Jueces.

5.- Reestructuración y relanzamiento del Gobierno: Decidir la fecha en que removerá de sus cargos públicos a más de media docena de aspirantes a la nominación presidencial del PRM e identificar a quienes moverá, introducirá o despedirá como miembros de su gabinete.

6.- Situación Haití: seguir insistiendo con el manejo de la difícil situación del vecino país y la seguridad de nuestra frontera, además del tema migratorio y seguir llamando la atención de la irresponsable comunidad internacional, que no termina de asumir el rol que le corresponde, ante la desgracia de la situación haitiana.

7.- Cumbre de las Américas: Definir junto a los Estados Unidos, la conveniencia de realizar la pospuesta cumbre de las Américas y lograr el consenso necesario para lograr el quorum correspondiente, y con ello, decidir si mantiene a Don Roberto Álvarez como Canciller o satisface las presiones de diversos grupos y actuales ministros, que sueñan y desean relevar en el cargo al veterano diplomático.

8.- EEUU vs Venezuela: seguir trabajando la alianza con Estados Unidos, para enfrentar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a sabiendas de las dificultades que esa situación arrastra, por los vínculos históricos que nos unen con el pueblo venezolano y la inminente intervención militar que conllevaría sacar a los chavistas del poder.

9.- Tarifa Eléctrica: Conforme lo establecido en el Pacto Eléctrico, el Gobierno debe establecer el reajuste de la tarifa eléctrica, porque el incremento del subsidio, sumado a la crisis administrativa, más las pérdidas y déficit de cobranzas de las EDES, además del incremento del consumo, profundizan cada vez más, la ya de por sí profunda crisis del sector energético en el país.

10.- Calidad de los Servicios Públicos: Diversos sectores han expresado quejas de la baja calidad de los servicios públicos básicos, tales como Tránsito, Educación, Electricidad, 9-1-1, Seguridad, entre otros, lo que motivó que el Presidente removiera funcionarios de Educación, Obras Públicas, Interior, INTRAT, OMSA, OPRET, EDES, ETED, SENASA, entre otras instituciones, lo cual demuestra que el Presidente entiende que debe apostar por una mayor eficiencia en la calidad de los servicios públicos básicos.

Gobernar cualquier nación es una tarea difícil en cualquier parte del mundo, pero la República Dominicana, debe ser uno de los países más difíciles de gobernar, de todo el mundo.