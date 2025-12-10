Excursiones educativas: Un puente que amplía el horizonte de estudiantes y docentes

Durante 25 años, la Fundación Padrino ha llevado a estudiantes de Bahoruco a descubrir el patrimonio y las oportunidades del país. ( FREEPIK )

Miles de estudiantes, docentes, padres, madres y tutores de la lejana provincia Bahoruco han conocido la Zona Colonial, el Metro, el Teleférico, museos, universidades, centros culturales, intercambio de experiencias, espacios históricos en Santo Domingo y la región gracias a las excursiones educativas organizadas por la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo durante más de 25 años, con lo que se ha hecho posible que accedan a experiencias que antes solo existían como una referencia distante en los libros.

Estas actividades han creado oportunidades reales de aprendizaje para estudiantes, profesores, padres, madres y tutores que, sin estos esfuerzos, nunca habrían tenido contacto directo con el patrimonio histórico y cultural de la nación ni con los escenarios donde se construyen las aspiraciones profesionales y técnicas, porque conocer el país también educa, también forma ciudadanía y también amplía la mirada sobre las propias posibilidades.

Para quienes desde la Fundación Padrino hemos impulsado estas giras y acciones de crecimiento hacia la comunidad educativa de nuestra provincia, los resultados han sido profundamente gratificantes y conmovedores: constatar que sembramos aportes reales en nuestro entorno y, sin filtros, recibir la gratitud viva de quienes han sido parte de estas experiencias transformadoras. Tambien debemos destacar el apoyo de la autoridad educativa nacional y local, que han valorado las iniciativas que hemos emprendido.

Responsabilidad compartida

Las advertencias recientes de la Asociación Dominicana de Profesores obligan a una reflexión responsable, porque la tragedia que costó la vida a la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph impone revisar y fortalecer procedimientos, pero no autoriza una prohibición tajante que coloque en el mismo plano la improvisación irresponsable y los proyectos organizados con disciplina, experiencia acumulada y resultados comprobados.

Rechazar las generalizaciones improcedentes de la ADP no significa desconocer los riesgos, sino precisar dónde están, cómo se previenen y quién debe asumir la regulación, porque el problema no es la excursión en sí misma, sino la falta de un marco estatal claro, viable y operativo, responsabilidad que corresponde al Ministerio de Educación de la República Dominicana, llamado no solo a regular, sino también a estimular y acompañar estas actividades como parte de una educación verdaderamente integral.

En ese mismo marco de responsabilidad compartida, hay aspectos del planteamiento de la ADP que sí deben asumirse con seriedad, porque las excursiones a ríos, playas, balnearios y espacios donde el agua multiplica el riesgo deben ser restringidas o prohibidas en el ámbito escolar, ya que el ímpetu juvenil tiende a desafiar límites y ninguna supervisión sustituye la fuerza impredecible de la naturaleza.

Aprendizaje que se convierte en vivencia

Las excursiones han sido acompañadas por programas formativos diseñados para fortalecer habilidades para la vida, y en base a ese predicamento podemos exhibir innumerables experiencias y aportes. En cursos realizados en un hotel de Barahona, estudiantes, padres, madres y tutores recibieron durante días, y en varias ocasiones, en talleres sobre educación sexual, prevención del VIH y embarazo adolescente. La decisión de impartir los contenidos fuera de la provincia no fue accidental, porque ver otros entornos enseña que existen experiencias y oportunidades que también les pertenecen.

Jóvenes que habían cursado el programa de inglés por inmersión participaron en un curso de introducción a la aeronáutica civil que impartimos en Neiba, donde aprendieron sobre navegación, y las oportunidades que ofrece el sector. La experiencia continuó con una visita a la Escuela de Aeronáutica Civil y al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde observaron operaciones que antes ni siquiera imaginaban, con lo que ese acercamiento a profesiones reales les mostró caminos que ni sabían que podían considerar.

Las excursiones a Santo Domingo y los eventos provinciales que implicaban movilizar estudiantes de distintos centros, no surgieron como una simple curiosidad, nacieron al constatar que muchos jóvenes llegaban a la capital, cursaban una carrera y regresaban sin conocer sus espacios históricos y culturales más emblemáticos. Por eso diseñamos giras con estudiantes del último año de bachillerato, que incluían recorridos guiados en la Zona Colonial. Allí, en grupos de treinta participantes y con guías acreditados, cada calle, monumento y rincón era explicado con rigor, con lo que el aprendizaje no quedaba a la improvisación, sino que respondía a un método, un acompañamiento y un propósito formativo claro.

Las universidades de Santo Domingo promueven sus carreras y facilidades casi exclusivamente en centros educativos, en su mayoría privados, en Santo Domingo, pero como la provincia Bahoruco no representaba un mercado rentable, sencillamente no figuraba en sus rutas de promoción. De ahí surgieron los Encuentros Provinciales con Bachilleres, concebidos para reunir en Neiba a estudiantes del último año y a jóvenes que no cursaban carreras profesionales. Concentrábamos universidades, academias militar y policial, escuelas vocacionales y entidades de crédito educativo, nacionales e internacionales, junto a jornadas de orientación profesional y charlas magistrales. "Estos son los eventos más importantes que se han hecho en la provincia", recuerdo que me dijo la entonces la alcaldesa Waded Mergen.

Para la comunidad educativa de Bahoruco estas excursiones no son recreaciones ligeras, son acceso educativo real, porque jóvenes que nunca habían salido de su entorno han tenido frente a sí la historia viva del país, mientras padres, madres, tutores y educadores han descubierto juntos que la cultura, el patrimonio y la ciudadanía no deben ser privilegios exclusivos de quienes residen en la capital.

Memoria, identidad y ciudadanía

El Museo de la Resistencia se ha convertido en una de las experiencias más conmovedoras para los jóvenes, porque allí descubren que la libertad tuvo un costo real en sacrificios, persecuciones y vidas truncadas por la dictadura. Comprenden que la democracia no fue un regalo, sino una conquista dolorosa, y que la dignidad nacional no es una abstracción, sino una herencia que les impone responsabilidad. A esa vivencia se suman las visitas al Congreso Nacional, donde conocen de cerca la pluralidad política, el debate público y las tensiones propias de toda sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática.

Reconocer el valor formativo de estas excursiones no implica desconocer la necesidad de protocolos, sino impedir que la política educativa confunda improvisación con organización, porque ordenar con realismo, supervisar con rigor y proteger la vida no es cancelar oportunidades, sino hacerlas sostenibles. La Fundación Padrino continuará promoviendo estas experiencias con la misma responsabilidad que la ha caracterizado por más de veinticinco años, porque educar no es solo transmitir contenidos, sino abrir horizontes, despertar aspiraciones y permitir que cada estudiante descubra que también tiene derecho a conocer el país al que pertenece y el mundo al que puede aspirar si se prepara, si sueña y si encuentra oportunidades para crecer.