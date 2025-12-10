Cuando el origen crea mercados: la oportunidad del Larimar Barahona

En tiempos de fake news y marcas artificiales, la autenticidad debería ser prioridad. Y, en ocasiones, lo es. En los mercados, los consumidores premian aquello que perciben como "lo original, lo real, lo verdadero". El problema es que hoy resulta muy difícil distinguirse. Por eso surgieron las denominaciones de origen y los indicadores geográficos: para proteger y diferenciar lo auténtico de lo demás. Esa es la razón por la que se paga más por un champagne promedio que por otros vinos espumosos equivalentes.

Un estudio de la FAO analizó nueve productos agrícolas con denominaciones de origen e indicadores geográficos en nueve países de distintas regiones del mundo. Todos lograron aumentos de precios inmediatamente después de obtener el reconocimiento internacional como Indicador Geográfico Protegido de hasta 500 %. República Dominicana tiene su propio ejemplo con Café Valdesia, cuya denominación de origen permitió multiplicar su valor en el mercado.

En el diseño y la joyería, nuestro país acaba de obtener la denominación de origen internacional para el larimar Barahona, tras haber contado con una certificación nacional desde 2018. Es una excelente noticia, acompañada además por iniciativas para hacer la explotación de esta piedra más segura y sostenible. Pero aún falta mucho para que nuestra gema del Caribe alcance su verdadero valor de mercado.

La joyería de piedras semipreciosas, el sector del llamado affordable luxury o "lujo asequible", podría generar unos 1,400 millones de dólares al 2033, creciendo a una tasa de 16 %, muy por encima del 5 % estimado para otras joyas. Esta tendencia abre oportunidades claras: los consumidores buscan productos sostenibles, diseños originales y piezas que no solo sean hermosas, sino que cuenten una historia.

Para que el larimar Barahona genere ingresos mayores para diseñadores, artesanos y productores, es necesaria una acción coordinada bajo una misma estrategia. La explotación minera debe ser lo más segura y limpia posible, y las comunidades a su alrededor deben poder narrar su historia y beneficiarse del valor agregado de la piedra.

El otro gran reto es la habitual falta de coordinación entre los propios artesanos. Las denominaciones de origen exitosas se sostienen sobre grupos de productores, diseñadores y exportadores que se unifican. En Italia, por ejemplo, existen clústeres robustos; en otros países, asociaciones sólidas. La fortaleza de estas entidades y la rigurosidad para aplicar y cumplir estándares es clave. En República Dominicana aún prevalece la orfebrería básica, un tallado muchas veces rústico y numerosos artesanos reproduciendo exactamente las mismas piezas. Además, exportación indiscriminada de la piedra, ese bien finito.

Han existido programas de asistencia, pero ahora se requiere un nuevo enfoque. Es el momento de apoyar al sector desde la exportación de servicios: fortalecer el diseño, promover piezas de alto valor con calidad internacional (¿bajo una marca o sello colectivo?) y, al mismo tiempo, lograr que diseñadores colaboren con orfebres para elevar la calidad de las piezas destinadas al mercado local.

Recientemente entrevisté en la sección Ready para Exportar del programa Metrópolis a dos diseñadoras: Laura Tosato y Tatiana Bodden. Ambas representan calidad, originalidad y consistencia. Exponentes como ellas deberían estar presentes dondequiera que se promueva la marca país: desde FITUR hasta misiones y eventos especializados.

La denominación Larimar Barahona puede aumentar el valor del larimar dominicano, impulsar la producción, hacer más resiliente la cadena de joyería artesanal y, sobre todo, mejorar la vida de muchas comunidades. Pero el reto es enorme y requiere la voluntad de todos.