El CAID: un año de logros institucionales

El año 2025 concluye para el Centro de Atención para la Discapacidad (CAID), con ostensibles resultados. Durante sus doce meses, la institución acumuló en su alforja objetivos, planes y programas que perfilaron avances, traducibles a estadísticas, que van de la mano con la reformulación crítica de los servicios. El resultado ha sido la mejoría integral de la atención a los niños y niñas usuarios.

Si bien fue durante este año cuando el CAID recogió una mayor cantidad de frutos tangibles, la evolución despuntó el pasado año con el pilotaje del Nuevo Modelo de Atención y Servicios (N-MAS). Uno de sus objetivos, el aumento de la cobertura, comenzó a cumplirse en sus sedes con la extensión del horario hasta las siete de la noche, la agilización de los servicios y la ampliación de la participación familiar en los procesos terapéuticos y en la creación de conciencia social sobre la discapacidad y su correlato, la inclusión.

La reflexión sobre la experiencia acumulada que enmarca al N-MAS, planteó la necesidad, entre otras medidas, de revisar el esquema de prestación de servicios. Durante largo tiempo, los equipos profesional y técnico del CAID trabajaron con ahínco en el diseño final de este instrumento –esbozado antes de 2020– cuyo eje es la descentralización a través de las Unidades de Intervención Terapéuticas Territoriales (UITT), que acercan la atención al entorno de los sectores vulnerables. En términos éticos, estas nuevas estructuras cumplen con el principio valórico de fomentar la igualdad de oportunidades.

En consonancia con este propósito, en octubre pasado se inauguró el transporte gratuito, respaldado por el Minerd, para los niños y niñas usuarios de las cuatro sedes de la institución: Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santiago y San Juan. La distancia o la falta de recursos ya no constituyen barreras que impidan recibir atención.

Parejamente, el CAID consolidó durante 2025 las relaciones con organizaciones e instituciones de la sociedad civil afines a su campo de incidencia. Fruto de este esfuerzo es la Red Nacional de Servicios para la Discapacidad (Redmad), un mapa interactivo que permite geolocalizar los centros de atención e instituciones que ofrecen servicios de salud, educación, rehabilitación y otros esenciales a las personas con discapacidad.

Numerosos acuerdos y convenios firmados con instituciones académicas, además de las iniciativas propias, consolidaron la plataforma de formación continua del personal médico y terapéutico del CAID, complementada a su vez con la retroalimentación de profesionales externos.

El espacio periodístico no permite recoger con exhaustividad la riqueza de la labor cotidiana del CAID, y ni siquiera todos sus logros más significativos. Pero acreditadas valoraciones públicas radiografían con acierto el impacto social del trabajo de la institución. Una de ellas es el honroso otorgamiento del Premio Familia Corripio Alonso, entregado al CAID el pasado 20 de noviembre.

Los reconocimientos que justifican el galardón hablan por sí solos: servicio integral de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico del síndrome de Down, trastorno del espectro autista y parálisis cerebral; dedicación; labor social que contribuye al desarrollo y bienestar de los niños con discapacidad y sus familias, y perseverancia en el cumplimiento del compromiso con la comunidad.