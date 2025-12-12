De la horizontalidad al vértigo: El palo de hockey en la economía

El "palo de hockey": la gran aceleración económica de la historia humana. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la mayor parte de la historia humana, el ingreso per cápita y el bienestar material se mantuvieron casi constantes, con ligeras variaciones. En un gráfico, esto aparece como una línea horizontal muy larga.

Antes de 1700: La mayoría de las sociedades vivían en economías agrarias de subsistencia. El crecimiento era lento y cualquier mejora solía perderse por crisis, guerras o epidemias.

Fue a partir del siglo XVIII–XIX, con la Revolución Industrial que la línea horizontal se eleva de manera casi vertical, como la hoja de un palo de hockey representando el inicio del crecimiento económico sostenido, impulsado por innovaciones tecnológicas, nuevas formas de organización productiva y expansión del comercio global.

La revolución Industrial permitió que Inglaterra y luego Europa occidental y Estados Unidos experimentaran un aumento radical en productividad, urbanización y niveles de vida.

Durante el Siglo XX en adelante: El crecimiento se extendió a más países, aunque de manera desigual. Algunas regiones lograron converger, mientras otras quedaron rezagadas, lo que explica la persistencia de desigualdades globales.

Los factores que explican el "palo de hockey" son:

La Innovación tecnológica producida por el invento de la máquina de vapor, la electricidad y la informática. Las instituciones económicas que crearon los derechos de propiedad, mercados más abiertos y sistemas financieros modernos. La Globalización que expandió el comercio y la circulación de ideas. El fortalecimiento del Capital humano mediante la educación y formación potenciaron la productividad.

El "palo de hockey" es la metáfora central de la historia económica moderna: siglos de estabilidad seguidos por un salto radical en prosperidad, que define la transición hacia el mundo contemporáneo, sin embargo, hoy el palo de hockey puede ser leído como advertencia de que no todo crecimiento es progreso, no toda curva ascendente es justa.