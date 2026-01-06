Apertura de Pueblo de Pescadores y el relanzamiento turístico de Las Terrenas

La reapertura gradual del Pueblo de los Pescadores en Las Terrenas, tras una inversión de 293 millones de pesos por parte del Ministerio de Turismo, se presenta como una oportunidad clave para repensar el crecimiento urbano de la zona. ( FUENTE EXTRERNA )

Tratándose del principal atractivo de Las Terrenas, el renovado Pueblo de los Pescadores ofrece una interesante oportunidad para repensar también como debería crecer, de ahora en adelante, el más reconocido polo turístico de la Península de Samaná y de la Costa Nordeste de la República Dominicana.

Aunque no se ha formalizado la apertura formal de la plaza, pendiente de un anuncio del Ministerio de Turismo, ya se ha iniciado una fase gradual de operación de varios locales la plaza con una atractiva oferta gastronómica basada en la convergencia de sabores y especialidades que identifican el carácter multicultural de Las Terrenas, probablemente la comunidad con mayor presencia de nacionalidades diferentes en el país.

De hecho, la oferta conocida incluye comida dominicana, italiana, francesa, mexicana, venezolana, árabe e internacional.

La reconstrucción y remozamiento del Pueblo de los Pescadores, realizada por el Ministerio de Turismo con una inversión de superior a los 293 millones de pesos, podría ser el punto de partida del relanzamiento de Las Terrenas como un modelo de turismo social, económico y ambiental sostenible, tal como ya ha venido ocurriendo con los nuevos destinos turísticos de Miches, Pedernales, Punta Bergantín y Montecristi.

Planificar el crecimiento y revertir el desorden

Se trata de aplicar los principios de ordenamiento y sostenibilidad que podrían evitar la reproducción de la desastrosa experiencia del desarrollo caótico, -sin la mediación de ningún instrumento de planificación- del entorno urbano de Boca Chica, Punta Cana, Juan Dolio, Sosúa y Cabarete, entre otros destinos populares de playa.

Podría ser en la misma onda pero con mayor alcance, de las intervenciones puntuales realizadas por MITUR para mejorar los servicios y rescatar el uso público de decenas de playas y balnearios en diferentes puntos del país, creando condiciones para que tanto los turistas internaciones como locales puedan disfrutar de los grandes atractivos que ofrece la Republica Dominicana, más allá de los polos turísticos tradicionales todos conocemos.

La lista de los lugares intervenidos y remozados por MITUR es mucho más grande de lo que muchos pudieran imaginar, aunque el ministro David Collado es muy bueno cascareando sus obras. He aquí una relación por provincia:

En Barahona, remodelación total del balneario y la plaza de vendedores de Los Patos y la playa de Los Quemaitos (y acceso a Playa Saladilla; en Bahoruco, la remodelación total del balneario de Las Marías, incluyendo la plaza de servicios; en Peravia, el balneario de Nizao; en San Cristobal, Palenque y Playa Gringo; En Montecristi, Juan de Bolaños, Costa Verde y El Morro; en Puerto Plata, Cofresí y Sosúa; en Samaná, Playa Bonita, Punta Popi, Ballena y Cosón; en María Trinidad Sánchez, Laguna Grigri y Playa Mino; en San Pedro de Macorís, la playa de Guayacanes y una plaza de vendedores; en la provincia Altagracia, la carretera de acceso y el parqueo de Playa Macao; en Miches, Playa Esmeralda; y en Azua, en proceso la intervención en Monte Rio.

¿Un proyecto piloto para Las Terrenas?

En el caso de las Terrenas, el objetivo debería ser más ambicioso apostando no solo por la regulación del uso de suelo y del espacio público, sino también por un proyecto piloto de regeneración urbana mediante una alianza público social, replicando en cierta forma la exitosa experiencia de Singapur en materia de viviendas populares, posteriormente asumida por la alcaldía de Sao Paolo, para reemplazar una parte de las favelas que circundan la principal metrópolis de Brasil.

Este proyecto implicaría una especie de alianza entre el Estado, entidades financieras, la cooperación internacional y los pobladores de las comunidades involucradas para diseñar y construir viviendas tipo condominios para optimizar el uso del terreno en un entorno amigable que incluya nuevas plazas, áreas verdes, calles peatonales, escuelas y multiusos.

Mientras tanto el diligente alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco (Willy), y el Concejo de Regidores, deberían considerar la creación de un departamento de acción Inmediata para responder a necesidades y urgencias puntuales en una comunidad turística que en poco tiempo podría multiplicar su población flotante representada por los visitantes, como ya está pasando en Punta Cana, Bávaro y Verón.