×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ágora
    | 11 min de lectura

    120 días para definir el modelo de transporte público urbano: quien gestiona y cómo se financia

    El desafío de los ciento veinte días para transformar el transporte

    Expandir imagen
    120 días para definir el modelo de transporte público urbano: quien gestiona y cómo se financia
    Hacia un modelo de transporte basado en resultados y transparencia. (FUENTE EXTERNA)

    Arrancó la cuenta atrás: 120 días para decidir, de verdad, cómo se gestionará el transporte urbano que usamos cada día. El primer paso del Decreto 652-25 concentró decisiones en una sola cabeza, justo lo contrario de lo que recomiendan las buenas prácticas cuando se busca más eficacia y eficiencia. Pedirle a la misma persona operar y decidir qué, cuándo y a quién contratar es como pedirle al árbitro que juegue y pite el partido: quizá se acelere algo, pero a costa de imparcialidad, transparencia y, al final, del marcador que paga la ciudadanía.

    Este artículo propone un modelo claro y verificable, alineado con la Ley 63-17 y con estándares internacionales: OPRET opera, con licencia y contrato-programa que mida resultados; otra unidad distinta contrata obras y servicios con reglas abiertas y comparables; y todo —incluidos los ingresos comerciales— transita por el carril público de la contratación. Reglas claras para que el servicio mejore y cada peso sea rastreable. Si en estos 120 días se elige ese camino, gana el usuario; si no, solo habremos cambiado el discurso, no el sistema.

    Diagnóstico del modelo actual — Mapa de actores y superposiciones: Un sistema con rectoría, operadores y un fideicomiso que también contrata.

    Hoy conviven organismos que se pisan. En el plano normativo, la Ley 63-17 dio al INTRANT la condición de órgano rector: diseña la política, planifica el sistema integrado y fija estándares de calidad y desempeño. La prestación del servicio debe autorizarse mediante licencias de operación a operadores públicos o privados, con vigencia de cinco años y renovaciones sujetas a evaluaciones de desempeño.

    En la práctica, la OPRET no solo opera el Metro; también planifica, diseña y contrata la construcción de obras del propio sistema. Esa acumulación de funciones choca con el mandato legal de transformar a OPRET en empresa pública operadora y separar la operación de la contratación de infraestructura. OMSA ha avanzado hacia la figura empresarial; OPRET sigue como oficina, lo que dificulta levantar "murallas chinas" entre quien presta el servicio y quien decide qué, cuándo y cómo se construye.

    A este cuadro se suma FITRAM, fideicomiso público adscrito al Ministerio de la Presidencia, que prioriza y contrata grandes obras y servicios. El Decreto 652-25 refuerza esa centralidad y, además, une dos sombreros: el director de OPRET es también director ejecutivo de FITRAM (con voz en el Consejo Técnico) y se crea una Oficina Coordinadora de Proyectos dentro del fideicomiso. En la práctica, el mismo ámbito de decisión opera y dirige el vehículo que contrata la infraestructura, difuminando la separación funcional que exigen los controles públicos.

    Balance del modelo vigente: INTRANT regula, licencia y planifica; OPRET combina operación y decisiones de obra; FITRAM concentra la priorización y contratación. El resultado: redundancia de competencias, incentivos cruzados y cuentas difíciles de seguir cuando los procesos no discurren íntegramente por el carril público de contratación y rendición de cuentas. Esta superposición encarece decisiones, debilita la comparabilidad técnica y hace más frágil la transparencia que la propia Ley 63-17 quiso asegurar.

    Lo que manda la Ley 63-17 — El modelo objetivo en lenguaje llano: Planificar, licenciar y operar por desempeño.

    La ley establece un esquema simple: INTRANT planifica y regula; los operadores prestan el servicio bajo licencia; la gestión se evalúa por resultados. En términos prácticos, INTRANT es el órgano rector y de planificación sectorial: define rutas, esquemas operativos y estándares de calidad.

    La licencia de operación es el "permiso para servir". No es decorativa: tiene vigencia de cinco años, la renovación exige cumplimiento regulatorio y buen desempeño, y operar sin licencia es sancionable. Así, la calidad deja de basarse en declaraciones y pasa a depender de resultados verificables.

    La ley también ordena la conversión institucional: OMSA y OPRET deben transformarse en empresas públicas (o mixtas) prestadoras de servicio —con gobierno corporativo, cuentas auditadas y objeto social claro—, y se derogan los decretos que las crearon como oficinas. La intención es inequívoca: separar la operación empresarial de cualquier función de contratación de infraestructura y dotar a los operadores públicos de reglas para medir, comparar y corregir.

    Para que esa arquitectura funcione en la calle, el corazón operativo es pagar por servicio. Cuando el operador es público, el instrumento es el contrato-programa suscrito por el INTRANT con la empresa operadora: fija metas (puntualidad, disponibilidad, seguridad, limpieza, eficiencia energética), define cómo se miden, establece bonos y penalidades y hace explícito el subsidio y sus fuentes. Cuando el operador es privado, la relación se articula mediante un contrato de Alianza Público-Privada (APP) al amparo de la Ley 47-20, contratado igualmente por el INTRANT: asigna riesgos (construcción, demanda, operación), define pagos por desempeño (disponibilidad, pasajero-km o plaza-km), prevé reequilibrios y exige cierre financiero y garantías. En ambos casos, la licencia sigue siendo el umbral regulatorio y el pago se alinea con resultados, evitando la "guerra del centavo" y protegiendo la continuidad del servicio.

    En resumen: INTRANT planifica y otorga licencias; los operadores —constituidos como empresas cuando sean públicos— operan por desempeño; y la operación se gobierna con contrato-programa (si el operador es público) o con contrato APP (si es privado), ambos suscritos por INTRANT. Operar no es contratar infraestructura: las obras y adquisiciones siguen el carril público de la contratación, mientras la calidad se asegura con metas, medición y cuentas claras.

    Expandir imagen
    Infografía
    Fuente externa (MODELO DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL TTE. PÚBLICO URBANO SEGÚN LEY 63-17)

    Los 120 días del Decreto 652-25 — Oportunidad y riesgos reales: Rediseñar con separación de funciones, no concentrarlas.

    El decreto abrió una ventana inédita: 120 días para presentar propuestas normativas y operativas que reorganicen el sistema; a la vez, juntó sombreros en la cúpula. Esa combinación puede acelerar, pero también mezcla incentivos entre operar y contratar, precisamente donde la buena gobernanza exige murallas chinas. La oportunidad está en usar el plazo para corregir el trazo; el riesgo, en normalizar la concentración.

    El texto reconfigura FITRAM: ajusta el Consejo Técnico, crea una Oficina Coordinadora y ordena adecuar el acto constitutivo del fideicomiso. Bien usado, puede mejorar priorización y ejecución; mal usado, puede convertirse en puerta lateral que sustituya procedimientos abiertos y trazables. La prisa es mala consejera si debilita controles: lo que gane en velocidad lo puede perder en legitimidad y en costo de ciclo de vida.

    El rediseño responsable se mide con reglas simples: separar quién opera de quién contrata, alinear la arquitectura con la Ley 63-17 (operación bajo licencia y evaluación por desempeño) y someter toda contratación al piso común del sistema público. En ese marco, OPRET debe convertirse en empresa pública y concentrarse en operar por resultados; la contratación de obras y equipamientos debe recaer en una unidad distinta, con procesos abiertos y comparables. Solo así el rector (INTRANT) puede exigir calidad y renovar licencias en función del desempeño. Estos 120 días son la ocasión para dejarlo por escrito.

    El plano correcto — Operador público robusto y unidad contratante distinta: Buenas prácticas internacionales para más eficacia y eficiencia.

    Lo que funciona en ciudades comparables cabe en tres líneas: OPRET opera como empresa pública ferroviaria con licencia y contrato-programa; otra unidad contrata obras, sistemas y servicios bajo reglas abiertas y comparables; y la financiación se organiza con tarifa técnica, ingresos no tarifarios dedicados a O&M y reportes fiscales claros. Este esquema separa incentivos, facilita la supervisión y evita que la urgencia del día a día contamine decisiones de inversión. El contrato-programa convierte la operación en un servicio medible —puntualidad, disponibilidad, seguridad, limpieza, eficiencia energética— con bonos y penalidades y un subsidio explícito que se discute y se rinde, no se esconde.

    La unidad contratante —distinta del operador— garantiza neutralidad tecnológica y competencia real. Su trabajo es preparar y licitar proyectos con pliegos comparables, presupuesto base publicado, cronogramas realistas y criterios de valoración que ponderen costo de ciclo de vida (CAPEX+OPEX+reposiciones), no solo el precio de hoy (como se ha podido comprobar en el Monorriel de Santo Domingo). Bajo este arreglo, el operador no especifica ni adjudica las obras que luego explotará: participa como usuario experto, con murallas chinas que evitan conflictos. La contratación fluye por el carril público, con expediente íntegro (actas, informes, contrato y adendas) y trazabilidad de cada decisión.

    El orden financiero completa el modelo. La tarifa técnica cubre la operación eficiente y las reposiciones; la diferencia con la tarifa al usuario se cubre con aportes presupuestarios transparentes y predecibles. Los ingresos no tarifarios (alquileres, publicidad, naming rights, estacionamientos) se canalizan a una cuenta del sistema para reducir el subsidio operativo, no para gasto corriente difuso. Informes periódicos, estados financieros auditables y curvas de pago por contrato permiten a Hacienda, al regulador y a la ciudadanía seguir cada peso. Como referencia, modelos integradores como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid muestran que separar operación, contratación y financiación no rompe la coordinación: la fortalece con reglas estables, responsabilidades claras y un tablero común.

    Cinco medidas chequeables en esta ventana de 120 días: Señales de que se escogieron reglas, no atajos.

    En una reforma seria no valen los anuncios: valen documentos con fecha, firma y responsable. En esta ventana, hay cinco comprobaciones que cualquier persona puede verificar en línea y que dirán si se eligieron reglas o atajos:

    1. Separar formalmente funciones. Resolución que establezca a OPRET como operador (licencia y metas) y a una unidad contratante distinta para obras, sistemas y servicios. Verificación: resolución publicada, organigrama funcional y mapa de procesos con vigencia y responsables.
    2. Iniciar la conversión jurídica de OPRET en empresa pública operadora. Estatutos, gobierno corporativo, objeto social centrado en operar, reglas de auditoría y plan de transición de personal y activos. Verificación: cronograma, actas de aprobación, inscripción en el registro correspondiente y plan de cuentas que separe operación de inversión.
    3. Definir el contrato-programa como instrumento troncal. Modelo suscrito por INTRANT con metas, metodología de medición, bonos/penalidades y subsidio explícito, con revisión anual. Verificación: texto disponible en línea con KPIs y metas 2026, periodicidad de reporte y responsables de validación de datos.
    4. Establecer el marco económico del sistema. Metodología de tarifa técnica (CAPEX/OPEX/reposiciones), pagos por desempeño y cuenta integrada que reciba aportes públicos e ingresos no tarifarios con destino a O&M. Verificación: documento metodológico, curvas de pago por contrato y reporte trimestral de ingresos/gastos con nota fiscal sobre subsidios y riesgos.
    5. Publicar expediente único y cronograma de hitos por proyecto. Repositorio público con estudios, pliegos, actas, informes de evaluación, contratos/adendas y estados de pago, más ficha por proyecto (licitación, adjudicación, obra, pruebas, entrada en servicio). Verificación: URL activa y actualizada, con responsable, documentos descargables y fecha de última actualización.

    Si en 120 días aparecen resoluciones, estatutos, contrato-programa, metodología económica y expedientes completos, habrá reforma. Si solo hay anuncios sin papeles, habrá maquillaje. La diferencia se mide en clics: documentos en línea, con fechas y responsables.

    TEMAS -

      Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Consultor de economía del transporte y proyectos de asociación público-privada. Autor del manual Gestión y financiación privada de infraestructuras y servicios públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana.