El golf dominicano y el turismo de lujo:una ventaja país que eleva el valor del desarrollo turístico

El golf se consolida como el motor del turismo de lujo en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Al cierre de 2025, la República Dominicana no solo consolida su liderazgo turístico en el Caribe por volumen de visitantes, sino que muestra con mayor claridad una evolución estratégica de su modelo: el fortalecimiento del turismo de lujo como complemento natural del turismo tradicional. Dentro de ese segmento, el golf se ha convertido en uno de los activos más sólidos y consistentes del país, con un impacto que trasciende el deporte y permea de forma directa toda la economía turística.

El turismo de lujo no se mide en millones de visitantes, sino en gasto promedio, duración de la estadía, recurrencia y encadenamiento productivo. Y en todos esos indicadores, el turismo de golf presenta ventajas claras que elevan el valor real del desarrollo turístico dominicano.

El perfil del turista de golf y su impacto económico

A diferencia del turismo masivo, el turista de golf responde a un perfil de alto poder adquisitivo, con mayor permanencia en el destino y un consumo más diversificado. Estudios internacionales del sector estiman que este visitante gasta entre US$350 y US$600 diarios, entre un 30 % y un 50 % más que el turista vacacional tradicional.

Además de hotelería, este perfil impacta directamente la gastronomía de alto nivel, el transporte especializado, el bienestar, las marinas, el comercio y el turismo inmobiliario. Esto permite elevar el gasto promedio por visitante y reduce la dependencia exclusiva del volumen, fortaleciendo la resiliencia del sector turístico dominicano ante ciclos económicos globales.

Una oferta de golf que posiciona al país

Al cierre de 2025, la República Dominicana cuenta con más de 30 campos de golf de estándar internacional, muchos de ellos diseñados por arquitectos de renombre mundial. Esta oferta, concentrada principalmente en la región Este, ha sido clave para posicionar al país como uno de los destinos de golf más competitivos del Caribe y América Latina.

Lo relevante no ha sido solo la cantidad, sino la forma en que el golf se ha integrado a proyectos turísticos, residenciales y urbanos de alto nivel, convirtiéndose en un eje estructural del desarrollo y no en una simple amenidad.

Casa de Campo y el inicio del golf de lujo en RD

El desarrollo temprano de complejos como Casa de Campo marcó un antes y un después en la historia del turismo dominicano. Este destino no solo colocó al país en el mapa internacional del golf, sino que introdujo un modelo basado en experiencias, recurrencia y una comunidad internacional de alto poder adquisitivo.

Durante décadas, Casa de Campo ha atraído visitantes recurrentes, eventos internacionales y propietarios extranjeros, generando un impacto directo en el desarrollo económico y urbano de La Romana y estableciendo un estándar para el turismo de lujo en la región.

Playa Nueva Romana y el enfoque de desarrollo integral

Ese modelo evolucionó y se diversificó con propuestas como Playa Nueva Romana, impulsada por el Grupo Piñero, que ha apostado por un enfoque más integral donde el golf convive con residencias, hotelería, servicios y sostenibilidad.

Este tipo de desarrollo atrae un perfil de visitante y residente de larga estancia, menos estacional y más vinculado al territorio, fortaleciendo el encadenamiento económico y la planificación urbana.

Cap Cana, Punta Espada y el golf como ancla del destino

En Cap Cana, el golf ha sido un elemento estructural del posicionamiento del destino como enclave de lujo del Caribe. Campos como Punta Espada, reconocidos de forma recurrente entre los mejores de la región, han sido clave para atraer inversión inmobiliaria de alto nivel y visitantes especializados.

Aquí, el golf no funciona como complemento, sino como ancla del desarrollo, articulando residencias de lujo, marinas, gastronomía y servicios premium bajo un mismo concepto de destino.

Punta Cana y Los Corales: el golf como vitrina internacional del país

Si hay un caso que ilustra el impacto país del golf dominicano, es Punta Cana. Este destino ha logrado algo poco común en la región: combinar alto volumen turístico con posicionamiento premium, y el golf ha sido una pieza clave en ese equilibrio.

El Corales Golf Course, sede del Corales Puntacana Championship, torneo oficial del PGA Tour, se ha convertido en una de las plataformas de mayor proyección internacional para la República Dominicana. Este evento coloca al país cada año en la agenda global del golf profesional, con transmisión internacional, cobertura mediática en mercados estratégicos y una visibilidad que va mucho más allá del deporte.

El impacto del torneo se refleja en ocupación hotelera, aumento del gasto turístico, dinamización de servicios y fortalecimiento de la marca país ante un público de alto poder adquisitivo. Además, refuerza la percepción de la República Dominicana como un destino capaz de albergar eventos de clase mundial, con infraestructura, organización y oferta turística a la altura de los grandes mercados internacionales.

Un impacto que permea toda la cadena turística

El turismo de golf no se queda en el green. Su impacto se extiende a la hotelería, restaurantes, transporte, comercio, servicios profesionales, mantenimiento, paisajismo, arquitectura, construcción y turismo inmobiliario.

Se estima que este segmento genera cientos de millones de dólares anuales en impacto económico directo e indirecto, contribuye a reducir la estacionalidad turística y fortalece el empleo formal en los principales polos turísticos del país.

El Este dominicano como epicentro del turismo de lujo

No es casual que el Este dominicano se haya consolidado como la insignia del turismo de lujo del país. La combinación de conectividad aérea —con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentrando más del 60 % de las llegadas aéreas—, infraestructura turística, campos de golf de clase mundial y proyectos inmobiliarios de alto nivel ha creado un ecosistema difícil de replicar en la región.

Una ventaja competitiva que debe cuidarse

El golf es un segmento exigente. Requiere planificación, inversión constante, protección ambiental y ordenamiento territorial. Su éxito no admite improvisación. Sostener esta ventaja dependerá de una visión país que entienda el turismo de lujo como una estrategia de desarrollo de largo plazo.

En un entorno global cada vez más competitivo, donde ya no basta con atraer grandes volúmenes de visitantes, el golf se consolida como uno de los grandes diferenciadores del turismo dominicano. Un activo que eleva el gasto, fortalece la imagen país y permea positivamente toda la economía turística.

Porque cuando el turismo de lujo crece de manera ordenada, el beneficio no se queda en un solo sector: se multiplica en el territorio, en el empleo y en la competitividad del país.