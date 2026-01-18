PRM: el inicio de una fase crucial

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), fundado en 2015 tras la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se convirtió en la organización política que más rápidamente llegó al poder en los últimos 30 años, con el presidente Luis Abinader a la cabeza.

En un primer período, asumido en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Abinader logró superar las dificultades generadas por la crisis sanitaria y, para 2024, sin mayores dificultades, retuvo el poder con más del 50 % de los votos, favorecido también por la división de la oposición.

Pero tras casi seis años en el poder, las cosas comienzan a ser diferentes para el PRM y el propio mandatario, ya que en lo adelante las acciones del gobierno deberán beneficiar al partido y viceversa.

La semana pasada, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, afirmó que las autoridades de esa organización deberán ser escogidas a más tardar en junio. Aunque existe consenso para que Abinader asuma la presidencia del PRM, aún no se conoce quiénes ocuparán puestos clave como la Secretaría General y la Secretaría de Organización.

Si bien es cierto que Abinader es el líder del PRM, no deja de ser verdad que asumiría la dirección del partido en una etapa crucial de su gobierno: los dos últimos años de su administración, los cuales serán fundamentales para potenciar a los candidatos de su partido de cara a 2028.

El PRM entrará en este 2026 en una etapa de vital importancia. Primero, el gobierno debe organizar la casa para hacer visibles los resultados de la administración; segundo, el partido debe buscar consenso en la elección de sus autoridades; y tercero, garantizar que la selección del candidato presidencial se realice sin contratiempos.

En diciembre pasado, el presidente Abinader dejó claro, en un encuentro con influencers, que no apoyará a ningún aspirante y que actuará como un ente de moderación y equilibrio, en procura de que su partido pueda escoger su candidato presidencial entre Carolina Mejía y David Collado como principales figuras que luchan por la nominación, aunque Raquel Peña, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón y Guido Gómez también participarían en el proceso.

¿Podrá el PRM definir los retos futuros sin contratiempos? Esa es la interrogante que se hacen muchos dirigentes y analistas políticos. Hasta el momento, el mandatario ha podido manejar estos desafíos, pero su mayor reto será terminar bien su gestión de gobierno y lograr que su partido mantenga la unidad.

Para el proceso venidero, parece no existir acuerdo entre los líderes del PRM, Luis Abinader e Hipólito Mejía, quienes desde la fundación de esa organización siempre consensuaron las autoridades y las candidaturas, lo que pudiera radicalizar un poco el proceso interno.

"La suerte está echada", dirían los reformistas, pero el PRM se acerca a una etapa importante tanto para la administración como para el partido, y ambas deberán ser conducidas con cautela para tratar de lograr el éxito en los dos frentes.