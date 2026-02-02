¿El comercio como herramienta política? La apuesta europea por la integración

En apenas un mes, la Unión Europea ha concretado acuerdos comerciales con la India y Mercosur tras dos décadas de negociaciones marcadas por escasos avances y prolongados períodos de estancamiento. Con estos convenios, el bloque europeo envía una señal clara de integración como respuesta a un orden económico internacional cada vez más incierto y fragmentado.

Dar el impulso final a ambos pactos fue una decisión eminentemente política de Bruselas. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y arancelarias con Estados Unidos, la guerra en Ucrania y una relación compleja con China, la UE optó por acelerar la diversificación de mercados para reducir vulnerabilidades económicas y reforzar su autonomía estratégica, sin renunciar a preservar su influencia internacional.

Al describirlo como "la madre de todos los acuerdos", la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la magnitud de la asociación con la India, hoy la cuarta economía mundial. El pacto creará una amplia zona comercial que abarcará a cerca de dos mil millones de personas y abrirá oportunidades de negocios bajo reglas más claras y menos burocráticas, con un impacto potencial significativo en la generación de empleo en ambas regiones.

Más allá de la reducción de aranceles, esta alianza incorpora una agenda estratégica de mayor alcance. Incluye cooperación en seguridad y defensa orientada a responder de forma coordinada a ciberataques y reforzar la vigilancia de rutas marítimas estratégicas en el Indo-Pacífico. A ello se suma un marco para facilitar la movilidad de profesionales altamente cualificados, con el objetivo de dinamizar sectores tecnológicos y académicos clave, como la inteligencia artificial.

La combinación de comercio, seguridad y movilidad profesional revela que lo acordado entre la UE y la India no es solo un pacto económico, sino una apuesta estratégica para abordar los actuales desafíos globales bajo un esquema de respeto mutuo, defensa del multilateralismo y compromiso con un orden internacional más estable y previsible.

El acuerdo con Mercosur responde a una lógica similar, aunque con matices propios. Para la UE, concluir con éxito 25 años de negociaciones con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, refuerza su imagen como defensora de un comercio basado en reglas y le permite profundizar su relación con América Latina, región cada vez más relevante por su dinamismo económico.

En concreto, esta asociación abre nuevas oportunidades comerciales en un mercado de 700 millones de consumidores, especialmente en sectores industriales y agroalimentarios. También facilita las inversiones en cadenas de suministro sensibles, como las tierras raras, esenciales para la transición energética, la digitalización y la defensa, lo que reduciría la dependencia europea de China. El componente ambiental completa este enfoque, con compromisos en materia de sostenibilidad, acción climática y neutralidad de carbono en miras al 2050, que vinculan el comercio al cumplimiento del Acuerdo de París y a estándares ambientales exigentes.

No obstante, el camino hacia la aprobación final de la alianza UE–Mercosur no será sencillo. Las protestas de agricultores europeos han evidenciado que la apertura comercial sigue siendo un tema políticamente sensible en el Viejo Continente. Esto explica las dificultades para su ratificación parlamentaria y la exploración de vías alternativas para su implementación de manera provisional.

Para países como la República Dominicana, con un comercio exterior que crece a pasos acelerados, estos convenios merecen atención. No necesariamente para replicarlos, sino para entender cómo las grandes economías están reaccionando a la incertidumbre comercial y qué implicaciones puede tener ello para los mercados, las inversiones y las cadenas de suministro de menor escala.

Más que tratados comerciales tradicionales enfocados en la liberalización total, lo que emerge de estas iniciativas es el uso de la integración como instrumento de posicionamiento político y económico en un sistema internacional en transición. Para la UE y sus nuevos socios, integrar mercados implica actualmente gestionar riesgos, proyectar influencia y ganar previsibilidad en un entorno marcado por la competencia estratégica y la incertidumbre.