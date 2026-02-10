Integridad y conflicto de interés en la licitación del monorriel de Santo Domingo

Cuando la ventaja no es dinero, información y diseño del pliego como riesgos indebidos. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando una obra compromete recursos públicos por décadas, el estándar no puede ser "confíen": debe ser "muéstrenme el expediente".

En contratación pública, el conflicto de interés no se agota en la intención; importa el riesgo objetivo y la apariencia razonable. Y si ese riesgo no está gestionado y documentado, el proceso queda impugnable.

Resumen esquemático:

1) Integridad verificable

No se declama: se prueba con trazabilidad. ¿Quién decidió qué, por qué y con cuáles documentos?

2) Conflicto de interés (real, potencial y aparente)

El "aparente" importa: si un observador razonable duda de la neutralidad y el expediente no lo despeja, la licitación se debilita.

3) Ventaja indebida

No siempre es dinero: puede ser información, diseño del pliego o influencia sobre decisiones sensibles.

4) Núcleo del caso: participación previa + presiones externas

Si quien conduce el proceso participó antes del lado de promotores, y además puede estar expuesto a presiones político-empresariales, la pregunta institucional es una sola:

¿qué controles existen para garantizar igualdad efectiva entre oferentes?

5) Del riesgo al recurso: por qué procede impugnar

Si el expediente no demuestra que identificó el riesgo, lo declaró, adoptó medidas y publicó lo esencial, la discusión deja de ser opinable y pasa a ser vicio procedimental impugnable.

6) Corregir a tiempo

Impugnar no es ruido: es corrección institucional antes de adjudicar. Y puede implicar que el proceso se reencauce bajo un marco más exigente (Ley 47-25).

Artículo completo adjunto en este post.

Pregunta para debate: ¿qué debería ser innegociable en el expediente mínimo de una licitación de esta magnitud?

IMPORTANTE (independencia): Esta es una opinión técnica y profesional, sin vínculos empresariales ni políticos. Se sustenta en normativa vigente, evidencia documental y estándares internacionales de contratación. Puede ser utilizada por medios impresos o digitales siempre que citen la fuente y no descontextualicen su contenido.