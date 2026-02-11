Embajadora de EU en FUNGLODE, ¡esperanza para los pobres!

La recién designada Embajadora de EU en el país, Leah Francis Campos, hizo la primera visita al expresidente de la República, Leonel Fernández, en su institución privada, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE); que no fuera en el local del partido Fuerza del Pueblo o en la residencia del ex mandatario, es una estupenda señal. FUNGLODE retrata la personalidad, la esencia, los ideales, sueños, anhelos, planes, el íntimo sentir de Leonel y hasta sus vacíos emocionales.

Ha sido presidente de la República en tres periodos; en el primero, creo su FUNGLODE; no quería perder tiempo de hacer realidad sus sueños de elevarse, de progresar; como presidente, con facilidad, pudo establecerle una millonaria estructura física y lo mantiene en comunicación con importantes organismos nacionales e internacionales. Dicen que la creo para contribuir con políticas públicas que fortalezcan la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y modernización del país, con variados eventos de arte, cultura, etc., en altos niveles; es una fuente de trabajo, muy productiva, que lo mantiene en contacto con la oligarquía, con los ricos y poderosos y donde los recibe con orgullo.

Leonel es aspirante a la presidencia por un cuarto periodo; sabe lo que representa la Embajadora de una nación como EU, con un presidente como Donald Trump; quiso deslumbrarla con su FUNGLODE, pero esas personalidades están acostumbrada a esos escenarios; no se pierden; buscan la verdadera esencia e intenciones de las personas y en esa institución, se proyectan muy bien las de Leonel, desde sus orígenes.

Pido a Dios, que con el resultado de la visita de la Embajadora Campos a Leonel en FUNGLODE, por más de dos horas, los planes de Trump sean sugerirle y ayudarlo a que esa institución, levantada con el sudor del pueblo dominicano, no la ponga a volar tan alto, para mantenerse en contacto con ricos y poderosos, sino que la aterrice, que ponga un mínimo de atención a los pobres , aunque sea abriendo escuelas vocacionales donde tengan la oportunidad de aprender un oficio, para que puedan trabajar y elevar su nivel de vida, en lugar de vivir soñando con emigrar a EU para ayudar la familia. Leonel, de origen muy humilde, conoce ese mundo; nació en Villa Juana, donde debería establecer una escuela vocacional, para ayudar la juventud.

Es penoso, que una persona que sabe lo que es ser pobre, solo los busque en época de campaña política, para escalar al solio presidencial; llevando promesas, hablando bonito, basado en el lema de que "el mal comió no piensa ". Duele que solo los visite en esa época, llevándole un pedazo de pan a cambio de su voto. Embajadora Campos, esta visita a FUNGLODE le permitió conocer mejor a Leonel; por favor, dígale a Trump, que contribuya a que FUNGLODE abra un caminito que conduzca a ayudar a elevar el nivel económico, educativo, el bienestar de los más desposeídos de esta nación, especialmente la juventud. Es un aporte que les agradeceremos y Dios compensará.