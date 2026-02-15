Enfoques de regulación fiscal para criptomonedas

Durante el año 2024 el país mantuvo un debate fiscal activo sobre la tributación de los servicios digitales. En este escrito pretendemos apartarnos de ello para que, didácticamente, demos paso a otro novedoso tema que es la tributación de los activos virtuales, teniendo como foco principal a las criptomonedas.

En 2018, las criptomonedas fueron definidas por García Hernández como "un tipo de moneda digital o virtual que utiliza la criptografía para establecer niveles de seguridad y que son tendentes ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional, encontrándose fuera del control de los gobiernos e instituciones financieras". Por su parte, en 2019, Sánchez Roa las definió como "un sistema de pago a través de Internet, donde el valor es transmitido electrónicamente entre las partes, sin un intermediario".

Varias características hacen que las criptomonedas ganen un relativo atractivo frente a monedas tradicionales y otros activos financieros, a saber: descentralización, anonimato y pseudonimato, oferta limitada, acceso global.

Es importante destacar que, aunque en lo delante nos referiremos únicamente a aspectos fiscales, en el aspecto monetario y financiero a través de un comunicado emitido por el Banco Central de la República Dominicana, el 29 de junio del 2017, se indica a la población que "los activos virtuales, como es el caso de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del Banco Central y por lo tanto no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana. Del mismo modo, no pueden ser considerados como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario, puesto que no son emitidos ni se encuentran bajo el control de ningún otro banco central extranjero, razón por la cual no reciben las garantías ni seguridad que ofrece la intermediación cambiaria, ni la libre convertibilidad consagradas en los artículos 28 y 29 de la Ley Monetaria y Financiera".

Entrando a lo fiscal, la regulación de las criptomonedas varía en todo el mundo y está sujeta a cambios constantes. Algunos países han adoptado un enfoque amigable, mientras que otros han implementado regulaciones más estrictas debido a preocupaciones sobre lavado de dinero y evasión.

Así, las monedas digitales por su naturaleza pueden funcionar de dos maneras: como activos de inversión o como instrumento financiero. De acuerdo con estas dos funciones, existen dos formas principales de clasificar las criptomonedas a efectos del Impuesto Sobre la Renta: como propiedad (como las acciones o los bonos) o como moneda (extranjera). La clasificación como propiedad suele dar lugar a un impuesto sobre las plusvalías (ganancias de capitales), aunque es importante detallar, por ejemplo, la delimitación de las pérdidas, los importes exentos y la variación de los tipos en función de la tenencia (Baer, de Mooij et al., 2023).

Lo anterior es la misma acepción que tiene el Fondo Monetario Internacional desde 2023, en donde al abordar los aspectos fiscales del tema en cuestión concluye en que todo dependerá de su caracterización jurídica (si el activo se trata como una propiedad o como un medio de pago) y de la política fiscal general del país. Dando el ejemplo de que, si el sistema del Impuesto Sobre la Renta de un país define ampliamente la renta y grava en general las ganancias de capital, sería apropiado aplicar este mismo tratamiento a los ingresos o ganancias procedentes de transacciones con las criptomonedas.

Por otro lado, existe una corriente que estima que el tratamiento fiscal de los activos virtuales, en sentido general, incluyendo las criptomonedas o criptoactivos, debe ser parte de un impuesto único a la economía digital o sobre transacciones digitales.

El obstáculo principal para aplicar una regulación fiscal en relación con las criptomonedas es el elemento de anonimato. Aunque un impuesto único sobre las transacciones digitales no amerita las informaciones sobre la identidad de los contribuyentes, la Administración Tributaria requiere información acerca de la naturaleza de las transacciones para distinguir, por ejemplo, un pago de intereses (dato no disponible en la blockchain).

En este sentido, esa corriente ha destacado el papel importante para las instituciones centralizadas de diversos tipos en las transacciones de criptomonedas. En particular las plataformas a través de las cuales se compran y venden criptoactivos. Se alega que esas instituciones están en condiciones de obtener información sobre la propiedad de estos y, en consecuencia, de proporcionar informes sobre transacciones sospechosas y adjuntar información sobre el cliente.

En replicas a esta postura se ha podido leer argumentos como que los mecanismos eficaces de información a terceros por parte de las instituciones centralizadas que participan en el comercio de criptomonedas, incluso transfronterizo, siguen estando lejos en el futuro por tener aspectos complejos como las transacciones directas entre pares. Se es enfático en que se amerita un análisis profundo entre las partes interesadas, cuyo objetivo final sea crear un consenso entre estas instituciones y las Administraciones Tributarias para que se obtenga un óptimo intercambio de información y que se realicen las debidas retenciones de Impuestos a la Renta y a las Ganancias de Capital, según aplique.

Otro enfoque, es que, en lugar de concentrarse solamente en la utilización de las instituciones centralizadas, se podría requerir también que los propios mineros de criptomonedas presenten información a las Administraciones Tributarias. Ya que son actores clave en la red blockchain, validan y registran transacciones. Esto apela a la buena voluntad y la honestidad de estos agentes, haciendo sentido, ya que es un número relativamente pequeño de estos gobernadores digitales los que controlan una parte significativa de la capacidad de minería de Bitcoin. Esta concentración podría hacer que la regulación y la obtención de información sean más factibles, incentivando así a la creación de impuestos correctivos sobre las transacciones realizadas y garantizar ingresos fiscales adicionales.

Por último, se presta menor atención sobre la fiscalidad de las criptomonedas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en comparación con el enfoque en el Impuesto Sobre la Renta que es especialmente relevante en el contexto de la riqueza y la tributación de individuos. Esto debido a que, implementar regulaciones al Impuesto Sobre las Ventas y Servicios podría generar desafíos similares a los que el IVA ha enfrentado durante mucho tiempo, como la dificultad para rastrear y gravar transacciones en efectivo.

De lo anterior, el riesgo más profundo podría presentarse en los sistemas fiscales existentes en economías emergentes y en desarrollo. En estas regiones, la demanda de criptomonedas puede ser relativamente fuerte, mientras que la Administración Fiscal puede ser relativamente débil. Lo anterior ocasionaría nuevas oportunidades para el fraude en el contexto del IVA, a su vez, la naturaleza descentralizada y pseudónima de algunas criptomonedas podría dificultar la aplicación efectiva de regulaciones fiscales.