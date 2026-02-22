La oposición: entre la crítica necesaria y la responsabilidad democrática

Los partidos de oposición son piezas esenciales en el engranaje del sistema democrático. Sin ellos, la democracia caminaría coja, privada de uno de sus contrapesos más importantes. La oposición no es un adorno institucional ni un simple espectador del poder; es un actor llamado a vigilar, fiscalizar, cuestionar y proponer. Su existencia garantiza que el gobierno no actúe sin límites y que el debate público se mantenga vivo.

Ahora bien, hacer oposición al partido que ejerce el poder —y que ha llegado a él por la voluntad popular expresada en las urnas— no implica necesariamente asumir una postura agresiva ni adoptar una crítica permanente y automática. La democracia no se fortalece cuando la oposición convierte el "no" en reflejo ni cuando confunde la fiscalización con el sabotaje político. Criticar por criticar puede generar ruido, pero no construye soluciones; produce titulares, pero no esperanza.

Una oposición madura entiende que su rol no es negar sistemáticamente toda acción gubernamental, sino evaluar con rigor, señalar errores cuando los haya y respaldar aquellas políticas públicas que beneficien claramente a la población. Reconocer un acierto del gobierno no es una traición a la causa opositora; es una muestra de honestidad intelectual y compromiso con el interés general. En política, como en la vida, la verdad no pierde valor por venir del "otro lado".

El problema surge cuando la oposición se instala en la crítica vacía y carece de propuestas razonables para enfrentar los problemas nacionales. Una oposición que solo sabe denunciar, pero no diseñar alternativas viables, termina empobreciendo el debate público y contribuyendo a un clima de desconfianza y desestabilización social. En ese escenario, la política deja de ser un instrumento de servicio y se convierte en un ring permanente donde el ciudadano —siempre el más débil— recibe los golpes.

La oposición responsable debe prepararse para gobernar, aun cuando no esté gobernando. Eso implica estudiar los problemas estructurales del país, formular planes coherentes, presentar proyectos de ley bien fundamentados y ofrecer soluciones posibles, no consignas efectistas. Gobernar no es improvisar, y oponerse con seriedad tampoco lo es. La crítica sin propuesta es como una brújula sin aguja: mucho movimiento, cero dirección.

Además, una oposición constructiva contribuye a la estabilidad democrática. Cuando el discurso opositor se radicaliza hasta el extremo, alimenta la polarización y erosiona la confianza en las instituciones. El resultado suele ser una ciudadanía cansada, escéptica y tentada a creer que "todos son iguales", una idea peligrosa que abre la puerta al autoritarismo y al desencanto democrático.

La democracia necesita gobiernos que gobiernen y oposiciones que piensen. Necesita debate, sí, pero también altura política. La oposición no está llamada a ser enemiga del Estado, sino garante de su buen funcionamiento. Cuando asume ese rol con responsabilidad, la democracia se fortalece; cuando lo abandona, la sociedad entera paga el precio.

En definitiva, una buena oposición no es la que grita más fuerte, sino la que piensa mejor. Porque criticar es fácil; proponer con seriedad es lo verdaderamente difícil... y lo verdaderamente necesario.