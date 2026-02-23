Leonel haciendo su diligencia

El largo camino de Leonel desde 2012 hasta la antesala electoral de 2028. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

Leonel Antonio Fernández Reyna salió del poder el 16 de agosto de 2012 y, desde esa fecha hasta el momento, trabaja sin descanso para volver al Palacio Nacional y, con pocos intermediarios, llegar por cuarta vez al solio presidencial.

El exgobernante llegó al poder por primera vez de la mano de Joaquín Balaguer y Juan Bosch, y con un trabajo de carpintería política de Danilo Medina y otros importantes dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista, a través del denominado Frente Patriótico.

Con la consigna "El Nuevo Camino", Fernández arribó al poder con tan solo 43 años, derrotando en una segunda vuelta electoral al más grande líder de masas de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez.

Es de reconocer que en su primer período presidencial el país dio un salto desde los denominados "buscones" al uso de computadoras en las instituciones públicas. Asimismo, con la transformación de la ciudad de Santo Domingo con la construcción de túneles y elevados que mejoraron la circulación vehicular.

Tras el paso del gobierno de Hipólito Mejía en el período 2000-2004, Leonel vuelve al poder, esta vez tras una profunda crisis por la quiebra de tres bancos comerciales, convirtiéndose en un timonel en tiempos incómodos.

Luego de su retorno al Gobierno, vino con ideas más claras en cuanto al pragmatismo, o con un libro más apegado a Balaguer que al del profesor Bosch, fundador de su escuela política.

Desde el 2004 al 2012, Leonel pudo dejar la impronta más grande de su obra de gobierno, el Metro de Santo Domingo con la construcción de la Línea 1 y la Línea 2. Esta última, dejada en un 90 % y siendo inaugurada por Danilo Medina, quien posteriormente la extendió a Santo Domingo Este, y Luis Abinader hasta Los Alcarrizos.

Leonel Fernández, desde el 2010 con la reforma constitucional, dejó clara su idea de volver, esta vez instaurando el modelo brasileño de cuatro años, una pausa y volver nuevamente, cosa que le fue truncada por Medina en 2015.

Tras su derrota interna en el PLD en el 2019, se va del PLD y funda la Fuerza del Pueblo, organización que quedó en el tercer lugar de las elecciones en el 2020 y ya en el 2024 en segundo lugar, bien posicionada para el 2028.

Escenario de Leonel 2028

Para el 2028, Leonel Fernández tiene tres escenarios con ventaja para un político de su experiencia, en los cuales gana puntos para su larga trayectoria política.

Primero, Leonel aspira a volver al poder y, de lograrlo, lo haría luego de 16 años fuera y trabajando como el que más, ya que él mismo ha tenido que construir un partido y crear su propio camino. Si gana, corona una carrera que le permitirá entrar a ser una de las figuras que más ha gobernado en la era moderna.

Segundo, si decide salir de la carrera política e impulsar a su hijo Omar Fernández, y este tiene éxito, se convertiría en el mentor que dejó a su herencia en la presidencia, esto si se logra articular una alianza con los diversos sectores.

Tercero, de aspirar y salir derrotado quedando en un segundo lugar, habrá validado su carrera política y su legado, ya que el mismo habría sido respaldado por una población que lo votó en las urnas.