Retraso forzoso de la juramentación de Balaguer en 1990

El 16 de agosto de 1990, la juramentación del presidente Joaquín Balaguer se retrasó por un conflicto en el Senado. ( FUENTE EXTERNA )

Ha pasado mucho tiempo del hecho -35 años- pero mucha gente lo recuerda claramente, aunque sin saber sus orígenes.

Me refiero a la vez que un legislador inquieto, del propio partido del gobernante- retrasó la juramentación para un nuevo período del presidente Joaquín Balaguer.

La fecha: 16 de agosto del 1990. Palacio del Congreso Nacional. Balaguer iba a juramentarse tras ganar las elecciones de mayo de 1990, en las que superó al profesor Juan Bosch.

Resultados oficiales electorales: PRSC 678,065 votos. PLD con Bosch como candidato: 653,595. PRD con Peña Gómez como candidato: 449,395

La juramentación, como era la costumbre, la tomaría el presidente del Senado. Ese mismo día, previo a la juramentación presidencial en el salón de la Asamblea Nacional, los senadores -que cada año eligen directivos- efectuaban en su propio hemiciclo la elección de su presidente.

Como el PRSC tenía 16 senadores (PLD 12 y PRD 2) el candidato reformista Ricardo Barceló, representante de Hato Mayor, se perfilaba como el seguro ganador. Pero surgió un inesperado impasse que repercutió retrasando la juramentación de Balaguer y lo hizo esperar buen tiempo en un salón privado del palacio del Congreso junto al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez y el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón.

Los senadores no se ponían de acuerdo en quién debía ser presidente y las votaciones salían empatadas 15 a 15 entre dos candidatos. Motivo: el reformista José Osvaldo Leger, de San Cristóbal, se rebeló contra el bloque de su partido y se alió momentáneamente a los 12 del PLD y los 2 del PRD y se constituyó en candidato contra Barceló, quien contaba con los 15 que quedaban del PRSC.

Ahora, en febrero del 2026, el antiguo dirigente reformista, senador y diplomático José Osvaldo Leger ha explicado por qué fue protagonista del incidente que retardó la juramentación de Balaguer el 16 de agosto de 1990 y cómo se solucionó el problema.

Lo ha hecho en respuesta a un artículo titulado "El día que Balaguer dio un «boche» a Carlos Andrés Pérez", publicado esta misma semana por Héctor Rodríguez Pimentel, quien en ese momento era senador electo por Montecristi.

Versión de Leger

"Recuerdo que esa reunión en el Senado el 16 de agosto de 1990 estuvo precedida por otra en el despacho de Balaguer de todos los senadores reformistas en la que yo plantee con responsabilidad mi punto de vista frente al deseo suyo de imponer a un improvisado como Ricardo Barceló para complacer a una familia del Este, prestigiosa y amiga mía. Barceló había llegado hacía un año al partido y, en cambio, yo era de los que en 1966 pegamos afiches y activamos en favor de Balaguer".

"Yo reclamé valientemente frente a Balaguer mi derecho a llegar a esa posición después de unos años como legislador reformista. Pero en la reunión en Palacio persistió la candidatura de Barceló y así se llegó al 16 de agosto y a la ocurrencia del impasse".

"¿Cómo se solucionó?. Fui yo quien en el hemiciclo sugerí a Florentino Carvajal Suero, de Elías Piña, como presidente, para una salida a la situación. Dije: está bien, Balaguer no quiere que sea yo. Yo no quiero que sea el representante de Hato Mayor, Ricardo Barceló. Y propuse a Carvajal Suero, quien fue aceptado finalmente".

Carvajal Suero se encaminó rápidamente al salón de la Asamblea Nacional a tomar el juramento a Balaguer, pero llegó tarde, porque minutos antes ya lo había hecho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Néstor Cont?ín Aybar, con lo que se cumplió con los preceptos legales, según se acept?ó en ese momento.

Ahora en febrero del 2026, Leger con una serenidad que contrasta con su vigor e ímpetu de antes, agregó:

"Carvajal ni las gracias me dio, entonces ni después. Y algún tiempo más tarde el presidente Balaguer tuvo calificativos críticos al funcionamiento del Senado bajo su conducción".

Y añadió:

"Entonces, cuando llegó de nuevo al año siguiente (agosto de 1991) la reunión de los senadores reformistas previo a la elección del bufete directivo, Balaguer me propuso a mi directamente para presidente. Fui elegido porque ahí nadie se atrevió a contradecir a Balaguer. Esa es la verdadera historia. En la primera versión de la historia yo quedo como un rebelde sin causa en ese mundo reformista tan dependiente de Balaguer. Yo hacía musculatura no en contra de Balaguer, sino para defender mi dignidad, honor y mi participación de muchos años en el PRSC contra advenedizos que no habían hecho nada por Balaguer ni por el partido".

El futuro

Pero Leger se quedó ahí y no se extendió en muchos hechos ocurridos después de ese acontecimiento. Por ejemplo, tras presidir el Senado durante un año, en agosto de 1992 trató de reelegirse en la posición y ganó la votación interna dentro del bloque reformista realizada en presencia de Balaguer en el Palacio Nacional. Pero terminada la votación el líder reformista le pidió renunciar a la escogencia y declinar a favor de quien quisiera del grupo senatorial reformista.

Leger acató y recomendó al barahonero Amable Feliz Matos, quien emergió así como presidente del Senado para el periodo de un año (agosto 1992-agosto 1993).

Posteriormente (agosto de 1993) el sancristobalense buscó nuevamente ser el candidato del bloque reformista a la presidencia de la llamada cámara alta, pero se decidió que fuera Jacinto Peynado, representante del Distrito Nacional. Cuando se fue a elecciones en el hemiciclo senatorial -con los 30 miembros presentes- Leger hizo soterradamente un acuerdo con dos de los reformistas (uno de Samaná y otro de Pedernales) para que lo apoyaran.

Con el respaldo de los legisladores de la oposición (12 del PLD y 2 PRD) y de los dos reformistas, Leger reconquistó finalmente la presidencia para el periodo (1993-1994).

Aunque ejerciendo el cargo se entrevistó muchas veces con Balaguer, era evidente el disgusto del mandatario y éste dispuso su desplazamiento como candidato a senador reformista por San Cristóbal en los comicios de 1994.

Y la historia siguió con Leger siendo en mayo de 1994 candidato perdidoso a senador del PRD en San Cristóbal (con Peña Gómez como candidato presidencial). Algunos años después Leger reingresó al PRSC en un acto público celebrado en el parque Piedras Vivas, de Santo Domingo, al que asistió Balaguer.