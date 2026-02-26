FundoVida realiza conferencia sobre Los Trinitarios, el Teatro y la Independencia Nacional

La Fundación Dominicana por la Vida, Inc. (FundoVida) continúa su labor de concienciación histórica en escuelas de Santo Domingo Este, esta vez con una conferencia en el Centro Educativo Patria Mella a cargo del licenciado Luis De León, en el marco del Mes de la Patria ( FUENTE EXTERNA )

Con el compromiso de conocer y resaltar el compromiso y el sacrificio encarnado por Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios, en procura de hacer posible la Independencia Nacional, la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida- continúa realizando jornadas de concientización de carácter histórico por los diferentes planteles escolares del municipio Santo Domingo Este.

Recientemente, a propósito de la celebración del Mes de la Patria, el licenciado Luis De León fue invitado por FundoVida para dictar una interesante conferencia, en el Centro Educativo Patria Mella, en torno a la vida y los aportes del patricio Juan Pablo, Los Trinitarios y el Teatro como medio para despertar interés en el surgimiento de una Patria Libre y Soberana.

A la actividad asistieron, en varios grupos, unos noventa estudiantes de 4to. 5to. y 6to. curso del referido plantel escolar, quienes con sus preguntas y comentarios mostraron, además de una ejemplar disciplina, un extraordinario interés sobre los contenidos expuestos por el reconocido charlista.

En el transcurso de la jornada educativa, el licenciado Luis De León hizo un especial énfasis en el perfil psicosocial del fundador de la nación dominicana y sus compañeros de lucha, resaltando su humildad, entrega y sacrificios para que en el presente nos sintiéramos orgullosos de convivir en un país libre del yugo haitiano, en donde reinara el respeto a los Derechos Humanos bajo la denominación de República Dominicana.

Destacó la manera como los patriotas dominicanos, convencidos de que era posible la independencia, tuvieron el coraje de comprometerse con la esencia del Juramento Trinitario, en donde, entre otros propósitos, se subraya la connotación, diseño y colores del paño tricolor nacional y el escudo dominicano, además de el respeto y la fe inquebrantable en un Dios omnipotente y justiciero, sin dejar de reverenciar la Divina Trinidad.

Luego de destacar el valioso papel que jugaron los diversos montajes de obras teatrales en el proyecto de liberación y creación de la nación dominicana, el licenciado Luis De León invitó a los adolescentes y jóvenes estudiantes de Centro Educativo Patria Mella a motivar a sus padres, vecinos y amigos a participar con entusiasmo y fervor en las diversas actividades programadas en la capital dominicana a propósito de la celebración del 182 aniversario del grito de independencia en aquella noche gloriosa del inolvidable 27 de Febrero de 1844.

Momentos antes del cierre de la jornada educativa, los directivos de la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida- agradecieron el comportamiento exhibido por los asistentes y el respaldo dado por el licenciado José David Pichardo, director del plantel escolar, al igual que por todo su cuerpo docente, resaltando la solidaridad mostrada por las profesoras Ruthbelania Fermín, Carolina Jiménez, Ana Romery Martínez y Guillermina Terrero, entre otras.

"Prometemos seguir realizando este tipo de encuentro en ánimo de continuar conociendo nuestra historia, las vidas de los dominicanos extraordinarios y de esta manera, terminemos comprometiéndonos más con el presente y futuro de nuestro país, sintiéndonos orgullosos de ser dominicanos", concluyó expresando Eduviges Ureña, que forma parte de la dirección de FundoVida.

Al final del encuentro, los asistentes disfrutaron de unos suculentos cup cake, pan camarón y agua, además de recibir, para su lectura, reflexión y evaluación de la charla realizada, algunos folletos sobre los temas tratados por el conferencista invitado.