Japón, entre el orden y el progreso...
La gestión de residuos como espejo de la conducta ciudadana
Volví de Japón con una libreta llena de apuntes técnicos —residuos, movilidad, resiliencia climática, modernización institucional— pero también con algo más difícil de medir: la impresión de una cultura que se toma en serio lo cotidiano. Japón no te "cuenta" el orden; te lo pone delante. Y ese detalle importa, porque nosotros solemos hablar mucho de lo que queremos lograr, pero a veces nos cuesta construir la cultura que lo sostiene.
Esta visita tuvo un propósito muy concreto: fortalecer los lazos entre Japón y la República Dominicana y abrir espacios de cooperación que se traduzcan en oportunidades reales para nuestra gente. Se trató de conversaciones sobre empleo calificado, tecnología, sostenibilidad y modernización institucional. En Tokio sostuvimos encuentros para explorar, entre otros temas, cómo el país puede avanzar hacia industrias tecnológicas en ascenso, como la cadena de semiconductores —fabricación, prueba y empaquetado— con asesoramiento técnico e infraestructura adecuada. También conversamos sobre cooperación técnica en áreas prácticas como la gestión integral de residuos, resiliencia climática, planificación urbana, movilidad sostenible, agricultura y modernización de servicios públicos.
Ahora bien: más allá de la agenda, lo que más impresiona en Japón es el nivel de sobriedad con el que se conduce el Estado. El protocolo no es espectáculo: es método. No se usa para "marcar jerarquías" ni para crear distancia; se usa para ordenar responsabilidades, tiempos y reglas.
Tokio, inmensa y compleja, funciona con una precisión que no se explica solo por la tecnología. Se explica por cultura: hábitos repetidos hasta convertirse en norma. Y ese orden no está desconectado de la historia. Japón mira hacia adelante sin renunciar a lo que ha sido: cuida tradiciones, símbolos y continuidad. Se sabe de dónde viene y, por eso mismo, se permite trazar con claridad hacia dónde va.
Esa cultura también se refleja en el trato entre generaciones. El respeto a los adultos mayores no es retórico: se ve en la paciencia, en la deferencia y en la consideración cotidiana. Se protege el valor de la familia —no desde discursos moralistas— sino desde conductas y prioridades visibles. Todo eso fortalece la cohesión social y hace más fácil sostener políticas públicas a largo plazo.
Los detalles terminan definiendo el resultado: la fila, el silencio en el transporte, el cuidado del mobiliario urbano, la limpieza. No como obsesión estética, sino como convicción cívica: lo público se respeta porque es de todos.
En el inicio de la agenda visité una planta de incineración en Tokio y observé un sistema de gestión de residuos que cualquier país desearía. Lo dije con franqueza: eso es lo que quisiera para Santo Domingo y para la República Dominicana. No por la foto, sino por lo que significa: salud, turismo, productividad y dignidad. Una ciudad que gestiona bien su basura gestiona mejor su futuro.
La infraestructura importa, pero la conducta ciudadana decide. Puedes tener camiones, plantas, rutas y presupuesto; si no hay separación básica, horarios respetados y educación, el sistema colapsa. Y aquí aparece la diferencia más contundente: el respeto a las normas no es opcional. Funciona porque existe un régimen de consecuencias firmes, con reglas claras y aplicadas. La autoridad no negocia el cumplimiento, porque sabe que ahí se rompe la confianza colectiva.
Esa misma lógica se conecta con el propósito del viaje: cooperación útil y transferencia de capacidades. Modernización institucional, eficiencia en servicios públicos, sostenibilidad, formación técnica y apertura a industrias de mayor valor. No es un lujo "moderno": es una discusión sobre empleos calificados y competitividad.
También hubo un componente humano que valoro: el encuentro con dominicanos residentes en Japón. Verlos adaptarse a estándares exigentes es un recordatorio de que el dominicano responde bien cuando las reglas son claras y el sistema premia el esfuerzo. La diáspora es una red de talento y experiencia que debemos integrar mejor al desarrollo nacional.
La visita a Hiroshima dejó otra enseñanza: el respeto a la memoria. Allí la historia se cuida sin dramatismo ni exhibición: es el vivo testimonio de resiliencia ciudadana colectiva. Se honra el pasado, se asume responsabilidad y se trabaja con serenidad para que el futuro sea mejor. Esa sobriedad —en la forma de recordar y en la forma de actuar— es una lección para cualquier nación.
De mi estancia en Kioto quedé impresionada por la esencia serena y coherente de una ciudad que ha sabido armonizar modernidad con tradición sin perder su alma. En cada templo, en cada jardín y la cortesía cotidiana de su gente, se percibe el valor de un pueblo que honra sus creencias milenarias y que entiende el respeto ciudadano como un principio cultural, no como consigna administrativa. Kioto no solo conserva su historia; la vive con dignidad y la proyecta hacia el futuro, ofreciendo una lección poderosa sobre cómo el desarrollo puede sostenerse en identidad, orden y profundo sentido comunitario.
Al regresar, me quedó una pregunta central: ¿cómo convertimos el orden en una cultura nacional, y no en una consigna de gobierno? En nuestros países, con demasiada frecuencia, hemos normalizado la ostentación como indicador de éxito, el despilfarro como símbolo de poder y el ruido como sustituto de resultados. Y esa cultura termina deteriorando todo: servicios, convivencia, seguridad y confianza.
La sobriedad no significa perder alegría ni identidad. Significa poner cada cosa en su sitio: celebrar cuando toca, y administrar con responsabilidad siempre. La confianza se construye con previsibilidad: instituciones que cumplen, procesos que funcionan, reglas que se respetan.
Por eso, el llamado final no puede ser solo municipal. Es nacional. Si queremos parecernos a los países que funcionan, hay que imitarlos en lo que cuesta: disciplina, cumplimiento, sobriedad y continuidad. Eso implica reformas: educación cívica desde la escuela, formación técnica alineada al empleo del futuro, Estado más ágil y medible, transparencia real y un régimen de consecuencias consistente, no selectivo. Implica, además, un pacto cultural con pilares claros: respeto a la historia y a las tradiciones, respeto a la familia como primera escuela de ciudadanía, respeto a los adultos mayores como referente de valores, y respeto a la ley como mínimo común para convivir.
Japón no es perfecto, ningún país lo es. Pero demuestra algo fundamental: el orden no es un lujo, es una política pública. Y la sobriedad no es pose; es una señal de respeto por la institución, por el ciudadano y por el futuro.
Si aspiramos a una República Dominicana más segura, más limpia, más competitiva y más justa, tenemos que atrevernos a construir una nueva cultura nacional: una cultura donde lo público se cuida, donde la ley se cumple, donde el mérito cuenta y donde la autoridad no se exhibe, se ejerce. Esa cultura no nace de un decreto. Nace de ejemplo, educación, consecuencias y constancia.
Y ese, quizás, es el aprendizaje más valioso que me traje de Japón.