La Fundación MIR, fundada en 1988 por Lian Fanjul de Azqueta en La Romana, República Dominicana, es un modelo referente de educación integral y movilidad social. ( FUENTE EXTERNA )

En el panorama de la responsabilidad social y la filantropía educativa en la República Dominicana, la Fundación MIR ocupa un lugar singular por la coherencia, continuidad e impacto de su labor en favor de niños y jóvenes de escasos recursos en La Romana. Desde finales de la década de 1980, esta institución ha desarrollado un modelo integral que combina educación formal, formación técnico-profesional, atención en salud y acompañamiento humano, con el propósito de romper el círculo de la pobreza a través de oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo.

La Fundación MIR fue creada en 1988 por Lian Fanjul de Azqueta, movida por una profunda convicción espiritual y un compromiso ético con los más vulnerables. Lo que inició como una acción solidaria de ayuda social fue evolucionando hacia un proyecto educativo estructurado que comenzó a consolidarse a partir de 1990 con la apertura y organización de programas formales de enseñanza en La Romana. Desde entonces, la educación se convirtió en el eje central de su misión. Actualmente 2400 alumnos son impactados por este proyecto.

Uno de los mayores aportes de la Fundación ha sido la creación y sostenimiento de centros educativos que abarcan desde la primera infancia hasta el bachillerato técnico. Este enfoque escalonado permite acompañar a los estudiantes durante todo su proceso formativo, asegurando continuidad pedagógica y seguimiento personalizado. En sus escuelas, niños y adolescentes provenientes de familias de bajos ingresos encuentran no solo aulas equipadas y docentes capacitados, sino también un entorno de disciplina, valores y esperanza.

Particular relevancia tienen los politécnicos de la Fundación, concebidos como espacios de formación técnica que responden a las necesidades del entorno productivo local. A través de programas en áreas como informática, hotelería, gastronomía, enfermería, electricidad, mecánica y diseño, los estudiantes adquieren competencias que les permiten insertarse en el mercado laboral o emprender iniciativas propias al concluir el bachillerato. De este modo, la educación deja de ser meramente académica para convertirse en una herramienta concreta de movilidad social.

El impacto de la Fundación MIR no se limita a la transmisión de conocimientos. Su modelo es integral. Muchos de los niños que ingresan a sus programas provienen de hogares con limitaciones alimentarias, sanitarias y emocionales. Conscientes de esta realidad, la institución complementa la educación con servicios de salud, asistencia psicológica, alimentaria y social.

La cifra de estudiantes beneficiados a lo largo de más de tres décadas se cuenta por miles. Cada promoción de graduandos representa no solo un logro individual, sino también una transformación comunitaria. Jóvenes que en otro contexto hubieran visto reducidas sus oportunidades, hoy acceden a empleos formales, continúan estudios superiores o se convierten en referentes positivos para sus barrios. El efecto multiplicador de esta experiencia educativa es visible en la mejora de condiciones de vida y en la construcción de capital humano en La Romana.

El liderazgo de Lian Fanjul ha sido determinante en este proceso. Su visión ha consistido en entender la filantropía no como asistencia puntual, sino como inversión social sostenida. Bajo su dirección, la Fundación ha articulado alianzas con empresas, voluntarios y organismos públicos, fortaleciendo su sostenibilidad institucional. Su capacidad para movilizar recursos y sensibilizar a otros actores ha permitido que la obra educativa crezca en infraestructura, cobertura y calidad.

Asimismo, la figura de la fundadora ha encarnado un modelo de compromiso personal de ella, su hija y sus hermanos Fanjul. No se trata únicamente de una benefactora distante, sino de una gestora activa que ha acompañado la consolidación de cada centro educativo. Este liderazgo cercano ha contribuido a crear una cultura organizacional basada en la excelencia, la disciplina y el servicio.

Desde una perspectiva más amplia, la Fundación MIR representa un ejemplo de cómo la sociedad civil puede complementar la acción del Estado en materia educativa. En un país donde persisten desigualdades territoriales y socioeconómicas, iniciativas como esta muestran que es posible diseñar proyectos con estándares de calidad, orientación técnica y visión de largo plazo. La clave ha estado en combinar valores humanistas con eficiencia administrativa.

Otro aspecto relevante es la promoción de la educación femenina. Los programas dirigidos a niñas y jóvenes han puesto énfasis en su empoderamiento académico y profesional, contribuyendo a ampliar horizontes y reducir brechas de género. Al formar mujeres con competencias técnicas y autoestima fortalecida, la Fundación impacta también la estructura familiar y comunitaria.

La trayectoria iniciada en 1988 demuestra que la transformación social requiere perseverancia. Más de tres décadas después, la Fundación MIR continúa ampliando su alcance, adaptándose a nuevos desafíos y fortaleciendo su propuesta pedagógica. En un entorno global donde la pobreza y la exclusión siguen siendo obstáculos significativos, su experiencia reafirma que la educación es el instrumento más eficaz para generar cambio sostenible.

La obra educativa de la Fundación MIR en La Romana constituye un referente de compromiso social en la República Dominicana. Gracias al liderazgo visionario de Lian Fanjul de Azqueta, miles de niños y jóvenes pobres han tenido acceso a formación académica y técnica de calidad, acompañamiento integral y oportunidades reales de superación. La historia de esta institución es, en esencia, la historia de cómo la educación, cuando se asume como misión transformadora, puede cambiar destinos individuales y fortalecer el tejido social de toda una comunidad.