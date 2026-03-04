El valor de mercado de las cosas viejas

Los profesionales retirados poseen activos y conocimientos expertos que pueden monetizarse o transferirse a nuevas generaciones mediante la digitalización y el mentoreo. ( SHUTTERSTOCK )

Envejecer es tejer con años la memoria y, a veces, obras, gente, sucesos. Hoy también acumulamos miles de fotos y publicaciones que flotan en el universo digital. Se heredan tierras, casas, muebles y recuerdos; a veces mucho, a veces apenas unos objetos sencillos sobre una mesa gastada. Hemos aprendido a asociar el "progreso" con correr hacia adelante, como si las respuestas y los tiempos mejores estuvieran siempre por llegar.

Sin embargo, la realidad muestra sociedades cada vez más envejecidas. En Europa, el fenómeno domina; en otros lugares, simplemente persiste. Se combate la arruga con ciencia y bisturí, y el paso del tiempo con disciplina sana y tecnología. Los llamados baby boomers llegan a la edad dorada con más energía que sus padres, en ocasiones con capital acumulado y, casi siempre, con mucho que aportar. Es la llamada economía plateada: cuando los mercados la identifican, es porque el segmento crece y tiene poder.

En nuestro país, la jubilación suele ser más una obligación que una elección. La normativa establece una edad formal de retiro, pero la realidad económica cuenta otra historia. Más allá de los números, lo cierto es que miles de personas alcanzan esa etapa con activos tangibles e intangibles cuyo valor no siempre reconocen.

Pensemos en quien construyó un bufete exitoso, una firma de arquitectura o ingeniería responsable de grandes obras; en la empresa cuyas marcas dominaron la radio y la televisión; en el músico cuyas canciones marcaron una generación. Tras décadas de trabajo, muchos se preguntan qué hacer con lo que queda. Y, sin embargo, lo que queda puede valer mucho.

Ahí entran las dinámicas de mercado. Conviene preguntarse: ¿qué valor económico existe en aquello que consideramos "viejo"? ¿Cómo convertir en oportunidad lo que antes simplemente se desechaba? Algunos ejemplos ilustran varias posibilidades:

Portafolios profesionales. Arquitectos, ingenieros, abogados, consultoras o contables que desarrollaron proyectos significativos poseen un historial que puede ser decisivo para empresas jóvenes que necesitan experiencia comprobada para competir en licitaciones locales e internacionales. Incluso archivos no confidenciales pueden adquirir valor histórico o servir como insumo para nuevas aplicaciones tecnológicas con IA.

Marcas y derechos. Las marcas registradas, patentes y derechos de autor mantienen valor de mercado, especialmente cuando conservan un componente nostálgico. Lo mismo ocurre con contratos de distribución vigentes o catálogos consolidados.

Catálogos creativos. Música, audiovisuales, libros y publicaciones, siempre que estén debidamente registrados, pueden generar ingresos mediante reediciones, colecciones, licencias o nuevas plataformas de difusión.

Procesos y sistemas. Metodologías desarrolladas a lo largo de los años, aunque nunca formalizadas, pueden documentarse, protegerse y licenciarse. La digitalización facilita convertir experiencia acumulada en productos transferibles.

Conocimiento experto. La trayectoria de profesionales y emprendedores constituye un activo estratégico. Integrados a equipos de innovación o como mentores, pueden aportar storytelling, perspectiva, evitar errores repetidos y acelerar aprendizajes.

Cada día, muchas personas cruzan el umbral del retiro con capital financiero, redes de contacto y, sobre todo, conocimiento. Algunos buscan cómo invertir pequeños o medianos recursos en proyectos útiles y estimulantes. Otros desean seguir contribuyendo sin saber por dónde empezar.

Antes de descartar una etapa etiquetándola como "pasado", vale la pena mirarla con ojos de mercado. Lo vivido no solo tiene valor emocional; puede tener valor económico. Tal vez aquello que parece antiguo sea, en realidad, una oportunidad esperando ser reconocida.