Bajo esta superficie de aparente liberación, la realidad muestra una competencia feroz por la hegemonía tecnológica y financiera. ( FREEPIK )

Es imperativo despojarnos de la carga romántica de las narrativas antiimperialistas para someter la historia al frío rigor de la evidencia científica. La supuesta "resistencia" incólume de naciones bajo el modelo socialista no es más que un espejismo de soberanía que oculta un cambio de amo en el tablero del ajedrez geopolítico.

Estudios sobre la dependencia estructural demuestran que, tras la ruptura con un imperio, estos sistemas no alcanzaron la autarquía, sino que se convirtieron en estados satélites de potencias como Rusia o China, cuya "ayuda" no es más que una herramienta de Realpolitik para asegurar recursos estratégicos y cuotas de poder.

Lo que presenciamos no es una gesta de independencia, sino una transferencia de subordinación hacia un neoimperialismo que utiliza la retórica de la "revolución" como una cortina de humo para consolidar oligarquías internas, mientras el pueblo padece la erosión del capital institucional y una pauperización sistemática documentada por organismos internacionales.

Bajo esta superficie de aparente liberación, la realidad muestra una competencia feroz por la hegemonía tecnológica y financiera. Las potencias actuales no necesitan ejércitos de ocupación permanentes; utilizan la diplomacia de la deuda y la dependencia de infraestructuras críticas para someter a los Estados más débiles.

En este escenario, las naciones que se dicen "soberanas" terminan entregando sus recursos naturales y su autonomía política a cambio de préstamos opacos y tecnología de vigilancia diseñada para el control social. La soberanía se sacrifica en el altar de un sistema global donde el socialismo y sus líderes actúan como el "falso silbar de la flauta", hundiendo a las naciones en niveles de pobreza estructural mientras las cúpulas gobernantes se integran silenciosamente en los circuitos del lujo capitalista global.

En última instancia, debemos reconocer la hipocresía intrínseca en estos movimientos: nadie es genuinamente antiimperialista sin dejar de ser abyecto a otro imperio que comete las mismas violaciones de Derechos Humanos al que se adversa. Es una contradicción ética insalvable condenar los atropellos de una potencia mientras se guardan silencios cómplices ante las tiranías de otra.

Es fundamental comprender que, si bien el sistema capitalista no es perfecto, sus errores y las violaciones a los Derechos Humanos que en él puedan producirse se corrigen con alternativas propias del mismo sistema y mediante los mecanismos democráticos que este crea. Las personas vulneradas en sus derechos cuentan con canales de acción, instancias judiciales y libertades civiles para hacerlos valer; herramientas que no existen en los regímenes totalitarios.

El mal llamado "socialismo antiimperialista" no es más que un espejismo de hipocresía sostenido por quienes viven montados en la ola de los privilegios y placeres del sistema que critican, mientras niegan a sus pueblos la posibilidad de prosperar y defenderse.