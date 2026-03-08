Gonzalo anima y reactiva al PLD

El pasado 22 de febrero se hizo pública la intención de Gonzalo Castillo de aspirar a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras varios meses de pedidos de dirigentes peledeístas para que asuma la representación de ese partido para las elecciones de 2028.

Tras su inscripción, se ha visto a un político más activo, acudiendo a la Junta Central Electoral a buscar su nueva cédula. También obtuvo su licencia de conducir e invitó a la población a hacer lo mismo en videos publicados en sus redes sociales.

La figura de Gonzalo Castillo en el PLD

La aparición de Castillo da dinamismo al PLD. Su figura es conocida y es actualmente el único precandidato presidencial con apodo, "El Penco", y con un rostro que la gente asocia a una figura que resuelve, tras su paso por el Ministerio de Obras Públicas.

Actualmente, el PLD tiene ocho dirigentes aspirando a la precandidatura presidencial. Entre ellos están: Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Mario Bruno González y Luis de León. Es sabido que Abel Martínez dijo que no lo inscribieran, pero que mantiene sus aspiraciones en el PLD.

De todos los precandidatos, los más conocidos son Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García y Charlie Mariotti. Sin embargo, sobresalen los dos primeros, quienes en varios momentos han aspirado y llevado sus candidaturas hasta el final de procesos internos.

Gonzalo fue en 2020 el candidato presidencial del PLD en el momento de su división, logrando obtener un 37 % de los votos en el proceso electoral, siendo derrotado en ese momento por el hoy presidente, Luis Abinader.

Desafíos y oportunidades para Gonzalo Castillo

Castillo tiene en su haber ser el ministro más efectivo que tuvo el gobierno del presidente Danilo Medina, logrando implementar el servicio de asistencia vial en las carreteras, además de desarrollar un amplio programa de obras desde esa institución.

Si bien es cierto que en la actualidad enfrenta un proceso judicial conocido como el caso "Calamar", el mismo es atribuido a financiamiento de campaña y no a acciones directas de corrupción en su gestión al frente de Obras Públicas.

Este caso, inédito en la justicia dominicana, dio una mayor visibilidad a su figura por la forma en que asumió su situación, siempre con una sonrisa y reprochando la actitud de algunos dirigentes que acudieron a protestar al Palacio de Justicia al inicio del proceso.

La irrupción de Gonzalo Castillo cambia el panorama del PLD, ya que, como marca política, el partido se mantiene fuerte, pero le falta un rostro que pueda encarnar la candidatura presidencial, espacio que parece puede ser llenado por este dirigente.

Castillo es la figura más conocida y la que despierta más pasiones a lo interno del PLD, y si logra la nominación tiene un espacio para crecer y crear, junto a la Fuerza del Pueblo, un gran problema al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

No hay duda de que, pese a su salida inesperada, el exministro de Obras Públicas es una apuesta interesante del PLD, porque es una figura conocida, incluso con apodo, y coloca a su partido con posibilidades de competir con una marca que, aunque golpeada, tiene mucha fuerza, está arraigada y es conocida por los dominicanos.