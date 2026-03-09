Cuando la accesibilidad deja de ser un favor (Clase 24)

Estudiantes reflexionan sobre la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. ( FUENTE EXTERNA )

La clase comenzó con los estudiantes al frente del aula. En equipos, presentaban sus reflexiones sobre cómo la Constitución protege la dignidad de todas las personas. No era una exposición memorística. Era un ejercicio de interpretación: entender cómo los principios constitucionales se convierten en realidades concretas.

Uno de los grupos abordó el Artículo 58 de la Constitución dominicana, que establece la protección de las personas con discapacidad y ordena al Estado promover su integración plena en la sociedad.

La lectura generó una discusión interesante. Durante mucho tiempo, la accesibilidad ha sido vista como un gesto de buena voluntad. Algo que se concede cuando se quiere y que se agradece cuando ocurre. Pero la Constitución plantea algo distinto: no es un favor, es un derecho.

La diferencia no es menor. Un favor depende de la voluntad de alguien. Un derecho depende del cumplimiento de la ley.

En ese momento detuvimos la exposición para plantear una pregunta sencilla: ¿dónde están las barreras que muchas veces no vemos? Las respuestas surgieron rápidamente desde los pupitres:

Escaleras sin rampas. Material educativo que no considera distintas capacidades. Espacios públicos diseñados sin pensar en todos. Lenguajes que invisibilizan realidades.

Poco a poco quedó claro que muchas veces la discapacidad no está únicamente en la persona, sino en el entorno que no ha sido diseñado para incluir. La conversación llevó a una conclusión importante para los estudiantes: una sociedad inclusiva no se construye solo con buenas intenciones. Se construye con políticas públicas, diseño institucional y cumplimiento efectivo de la Constitución.

Durante la actividad final, los estudiantes trabajaron en pequeños grupos analizando situaciones cotidianas del entorno escolar e identificando qué cambios permitirían derribar barreras que normalmente pasan desapercibidas.

Las propuestas fueron diversas: desde adaptar espacios físicos hasta incorporar materiales pedagógicos más inclusivos. Lo interesante fue observar cómo, cuando los jóvenes comprenden el sentido de los derechos, también comienzan a imaginar soluciones.

Antes de terminar la clase regresamos a la idea inicial. La accesibilidad no significa otorgar privilegios. Significa garantizar igualdad real. Implica que la ciudad esté pensada para todos. Que las instituciones no excluyan. Que la escuela reconozca distintas formas de aprender y participar.

En una democracia madura, la dignidad no puede depender de la buena voluntad de otros. Debe estar garantizada por las normas que organizan la vida pública. Por eso la accesibilidad no es un gesto de cortesía.

Es una expresión concreta del principio de igualdad que la Constitución reconoce para todas las personas.