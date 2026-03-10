Nuevos médicos trabajan por paga y no por vocación

"Las nuevas generaciones de médicos no ven la profesión como una forma de ayudar a paliar el dolor causado por la enfermedad, sino como una carrera que permite obtener ingresos cobrando aun a los propios colegas".

Los contundentes criterios provienen del doctor Domingo Peña Nina -médico ginecólogo, abogado y escritor- quien presenta la próxima semana un nuevo libro que consolida su buena imagen de pensador y expositor de temas inherentes a los valores humanos.

Es uno de los compueblanos que admiro por sus modales reposados y ejercicio profesional sobresaliente. Respetuoso, aunque de poco hablar, exhibe educación y cultura y los de mayor edad de la diáspora de San Cristóbal en Santo Domingo siempre recuerdan que es hijo de la fallecida educadora de esa localidad doña Luz Nina de Peña.

Para empaparme de su nueva obra combinamos una conversación corta y lo someto a un cuestionario sobre distintos aspectos:

1. ¿Se anuncia la presentación de un nuevo libro tuyo. Cuál es y dónde se presentará?

El libro es la novela titulada Padres de Nuevo, que se presentará el día 19 de marzo a las 7 de la noche en el salón Pasados Presidentes de la sede del Colegio Médico Dominicano, auspiciado por la Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva y la Sociedad de Médicos Escritores.

2. ¿Qué trata en síntesis y qué te impulsó a incursionar en ese tema?

El motivo fue dar respuesta a la pregunta: ¿Qué queda de un hombre cuando la justicia decide borrar su nombre?. En síntesis trata de un médico que llevaba una vida cimentada en la rectitud, el amor de su esposa y su vocación de médico. Pero en una ciudad donde la ambición suele vestir toga y los expedientes judiciales tienen el peso de lápidas, un acto de caridad pura se convierte en su sentencia. El Dr. Fernando y su esposa son engullidos por un sistema que no busca la verdad, sino el despojo. Lo que comienza con el anhelo luminoso de ser padres de nuevo pronto se convierte en una pesadilla legal orquestada por la ambición y la calumnia.

3. ¿Tengo entendido que eres ahora más abogado que médico: cómo te desenvuelves profesionalmente en el presente

En la actualidad, como abogado del PLAMEJUR del Colegio Médico Dominicano realizo la labor de defensoría legal de médicos demandados por supuesta mala práctica médica, llevando casos en todo el país. Realicé una maestría en Derecho y Procedimiento Civil en la UASD, un post-grado en Psicología Forense en la Universidad Católica y por mi cuenta me he preparado en Derecho Médico, y en esta área ya tengo 7 libros escritos, de los cuales hay 5 publicados y 2 en proceso de publicación.

Como médico abogado tengo la ventaja sobre los simples abogados que domino tanto el idioma médico como el legal y esto me da cierto grado de ventaja sobre ellos. Además, como el número de casos que llevo como defensor de médicos demandados en amplio, esto me ha permitido adquirir una buena experiencia en los 14 años que he laborado como abogado defensor de los médicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/libro-9650baad.jpg

4. ¿Cómo ves la medicina dominicana actualmente?

Penosamente se ha ido perdiendo la mística de la Lex Artís médica y las nuevas generaciones de médicos no ven la profesión como una forma de ayudar a paliar el dolor causado por la enfermedad, sino como una carrera que permite obtener ingresos cobrando aun a los propios colegas. Las nuevas generaciones de médicos desconocen los consejos de Esculapio y el Juramento Hipocrático, lo que hace que se desempeñen como prestadores de servicios de salud que trabajan por paga y no por una vocación sagrada de procurar proporcionar salud. A esto ha contribuido grandemente la predominancia actual de la tecnología sobre el estudio meticuloso de la sintomatología y signología del paciente, más los datos encontrados en una exploración física detallada.

El médico joven tiende a recurrir al laboratorio y estudios de gabinete simplemente por lo que le dice el paciente sentir, sin detenerse a interrogarlo con detalle y explorarlo de manera metódica y rigurosa. En mis tiempos de estudio de Medicina en México se nos enseñaba a detenerse a oler la orina y cualquier secreción encontrada en el cuerpo del paciente antes de solicitar estudios de laboratorio o gabinete, a fijarnos en el color de la piel y los tegumentos, a evaluar la caminata del paciente, la logicidad de sus razonamientos, a explorar la fragilidad de sus uñas, la firmeza o fácil caída de su pelo, a evaluar la frecuencia de sus excreciones y las peculiaridades de los excrementos, etc. Todo este ritual clínico se ha perdido en la actualidad y por la sola referencia de un dolor de cabeza indican una tomografía de cráneo.

5. ¿Cuántas y cuáles obras tienes ?

Con la actual novela tengo 16 obras publicadas y dos en proceso de publicación. He publicado 5 libros de cuentos, dos libros de reflexiones, un libro de redacción, un texto sobre la Lengua Española, un libro sobre la próstata y sus afecciones, un texto sobre aspectos médico-legales y éticos de la gineco-obstetricia, un texto sobre aspectos médico-legales de la pediatría, cinco libros sobre Derecho Médico. Con mis libros de cuentos obtuve en dos ocasiones el primer lugar en concursos literarios de cuentos celebrados en Guatemala.