La paradoja del creador: Dueños de la IA inducen a sus hijos a estudiar humanidades

Mientras el mundo impulsa la formación técnica masiva, los creadores de la Inteligencia Artificial (IA) están orientando la educación de sus hijos hacia las humanidades y el pensamiento crítico. ( SHUTTERSTOCK )

Nota introductoria: Del tema que trata este artículo-reseña, el suscrito no es más que un inquieto, que en principio pensé cuan equivocado estaba porque mi orientación a la juventud se dirigía en vía contraria a lo que supuse antes de escuchar, y luego leer, lo que el tema me motivó a investigar, y que trajo como resultado compartir lo que le estoy presentando.

Los iluminados de la Inteligencia Artificial han comenzado a trazar una línea divisoria sorprendente entre los productos que comercializan y la formación académica que eligen para sus descendientes. Mientras el mundo entero se vuelca de manera frenética hacia la programación y los datos, los arquitectos de la inteligencia artificial están alejando a sus descendientes de la especialización técnica para sumergirlos en el pensamiento crítico de las humanidades.

Esta tendencia, reportada inicialmente por un diario estadounidense, y muy comentada por destacados analistas, sugiere que los creadores de tecnologías consideran la formación humanística como la mejor herramienta de supervivencia en un futuro automatizado, debido a que la tecnología ya es capaz de procesar información a velocidades inhumanas, razón por lo cual los expertos sostienen que el valor diferencial de sus hijos e hijas no radicará en competir contra las máquinas, sino en saber dirigirlas con criterio ético.

De ahí que disciplinas como la filosofía, la historia y el derecho están experimentando un renacimiento dentro de las familias más influyentes de la industria tecnológica global. El argumento central de esta elección reside en que, si bien la IA puede generar respuestas, carece totalmente de la facultad para juzgar si esas soluciones son justas o coherentes con el complejo contexto de la condición humana.

La razón del giro

Según el análisis difundido por el programa Negocios TV, la preferencia por las letras y las humanidades se debe a que las habilidades técnicas específicas tienen una fecha de caducidad extremadamente corta, razón por la cual los dueños de la IA prefieren que sus descendientes desarrollen una estructura mental flexible y universal, y de esa manera se formarían como individuos capaces de conectar ideas en distintos campos, en lugar de operarios de un sistema que mañana podría ser obsoleto.

Asumen que con esa visión estratégica el liderazgo del futuro no pertenecerá a quienes sepan escribir el mejor código, sino a quienes posean la capacidad de comunicación y empatía necesaria para gestionar equipos humanos, por lo que, al inducir a sus descendientes hacia carreras humanísticas, estos padres buscan dotarlos de una ventaja comparativa en áreas donde la inteligencia artificial todavía muestra limitaciones profundas e insalvables.

Sin embargo, esta tendencia plantea una interrogante inevitable sobre el destino educativo de los jóvenes que no pertenecen a este círculo privilegiado, debido a que, mientras la élite apuesta por las humanidades para garantizar posiciones de mando y supervisión, el resto del mundo sigue siendo impulsado mayoritariamente hacia una formación técnica y operativa. Esta brecha sugiere que podrías estarse gestando un sistema donde la técnica sea para las masas y el pensamiento crítico sea un lujo reservado para los niveles directivos.

El humanismo como respuesta a la incertidumbre

Los analistas entienden que la apuesta por las humanidades busca cultivar lo que muchos expertos denominan un "humanismo excepcional", fundamentado en la resolución de problemas morales y sociales que no tienen una solución matemática. Puesto que la inteligencia artificial ya puede redactar contratos o diagnosticar enfermedades, el rol humano debe desplazarse hacia la validación y la toma de decisiones finales en situaciones de alta complejidad. De esa manera, los dueños de las IA buscan incentivar a sus descendientes a salir del aislamiento digital, y formarse con una buena capacidad de diálogo y negociación en el mundo real.

Aprender a pensar y a empatizar se perfila, así como la verdadera "póliza de seguro" para las nuevas generaciones de descendientes de los gurúes tecnológicos, que a diferencia de las habilidades técnicas que pueden ser replicadas por un software, la capacidad de interpretar el dolor, la justicia o la belleza sigue siendo una facultad exclusivamente humana. En ese sentido, la educación que reciben estos jóvenes se aleja del infinito de las pantallas para centrarse en la lectura profunda y el análisis lógico de la realidad social.

De ahí que muchos entienden que la paradoja del creador nos invita a reflexionar sobre si el modelo educativo global debería reevaluar sus prioridades curriculares en favor de una base más humanista. Al observar cómo quienes diseñan el futuro digital protegen a los suyos mediante las letras, por lo que queda claro que la técnica es solo un medio y no un fin en sí mismo. El desafío para el resto de la sociedad será encontrar el equilibrio necesario para que la formación humana no sea un privilegio, sino un derecho universal.