Línea 2C del metro: entre la marcha blanca y el calendario político

En los últimos días se ha puesto en funcionamiento la extensión de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, conocida como Línea 2C. A partir de la información publicada en distintos medios de comunicación y de las declaraciones ofrecidas por funcionarios de la Empresa Metropolitana de Transporte, es posible realizar un primer análisis sobre la forma en que está operando este nuevo tramo del sistema.

Según han explicado responsables del sistema, la operación actual corresponde a una fase preoperativa o de prueba, en la que el servicio ha sido habilitado de manera gratuita con el objetivo de realizar ajustes técnicos, verificar el funcionamiento de los distintos subsistemas ferroviarios y permitir que los usuarios se familiaricen con el nuevo esquema de operación.

Sin embargo, el funcionamiento observado en estos primeros días —con transbordos intermedios, intervalos de trenes más amplios de lo previsto y algunos sistemas ferroviarios aún en proceso de finalización— sugiere que la apertura del servicio pudo haber estado más vinculada al objetivo de inaugurar la línea antes de la fecha simbólica del 27 de febrero que a la culminación plena de los sistemas ferroviarios necesarios para su operación en las condiciones de explotación previstas en el proyecto, situando así la puesta en servicio en una zona intermedia entre la marcha blanca del sistema y las exigencias del calendario político.

1. El nuevo tramo del metro hacia Los Alcarrizos

La extensión de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos constituye una de las ampliaciones más importantes del sistema ferroviario metropolitano, reforzando la conexión del centro de la capital con el corredor occidental del Gran Santo Domingo, uno de los ejes urbanos de mayor crecimiento demográfico. El nuevo tramo tiene una longitud aproximada de 7.3 kilómetros y forma parte de la expansión del sistema de transporte masivo a lo largo de la autopista Duarte.

La infraestructura incluye cinco nuevas estaciones distribuidas a lo largo de este corredor: Pedro Martínez, situada en la intersección de la autopista Duarte con la avenida Los Beisbolistas en Manoguayabo; Franklin Mieses Burgos, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; 27 de Febrero, en el entorno del kilómetro 13 de esta vía; Freddy Gatón Arce, próxima al kilómetro 14; y la estación terminal Pablo Adón Guzmán, situada en la entrada de Los Alcarrizos, donde se establece la conexión con el sistema de teleférico.

Desde el punto de vista constructivo, el trazado combina distintas tipologías de infraestructura. El metro atraviesa un túnel ferroviario de aproximadamente 940 metros de longitud, y emerge a superficie en viaducto elevado a lo largo de la autopista Duarte hasta alcanzar la estación terminal de Los Alcarrizos. El proyecto incluye además una vía marginal de aproximadamente 6.5 kilómetros paralela a la autopista, concebida para reorganizar la circulación local en el corredor.

De acuerdo con declaraciones en prensa, la nueva línea está diseñada para operar con trenes de seis vagones y una longitud aproximada de 120 metros, con frecuencias cercanas a los cuatro minutos y velocidades máximas de hasta 80 km/h. En condiciones de operación plena, el sistema podría transportar entre 12,000 y 15,000 pasajeros por hora por sentido, alcanzando hasta 150,000 pasajeros diarios, gracias a su integración con el teleférico de Los Alcarrizos y con los corredores de autobuses del sistema público.

2. Un sistema que aún no opera de forma integrada

A pesar de que la infraestructura de la extensión se encuentra terminada y abierta al público, el nuevo tramo todavía no opera de forma integrada con el resto de la Línea 2.

La razón principal es que el tramo aún no dispone plenamente de todos los sistemas ferroviarios necesarios para la explotación completa del sistema, en particular dos elementos esenciales en cualquier red de metro moderna: el sistema de señalización ferroviaria y el sistema de telecomunicaciones.

Estos sistemas son los que permiten controlar automáticamente la circulación de los trenes, mantener las distancias de seguridad entre convoyes, coordinar el tráfico ferroviario y garantizar velocidades comerciales estables.

Mientras estos sistemas no estén plenamente operativos, los trenes que recorren la Línea 2 desde el centro de la ciudad continúan finalizando su trayecto en la estación María Montés. Desde ese punto, el tramo hacia Los Alcarrizos funciona como un segmento separado, lo que obliga a los pasajeros a realizar transbordos durante el viaje.

Esta operación fragmentada tiene efectos directos sobre el nivel de servicio. Al no poder operar bajo las condiciones técnicas previstas originalmente —particularmente en términos de frecuencia y velocidad comercial— el tiempo total de desplazamiento se incrementa de manera notable.

Según testimonios de usuarios recogidos durante los primeros días de funcionamiento, el recorrido completo entre María Montés y Los Alcarrizos puede tomar entre 35 y 45 minutos, un tiempo considerablemente superior al que cabría esperar cuando la línea opere como un sistema plenamente integrado.

3. El sistema provisional de servicios lanzadera

Para poder ofrecer servicio mientras se completan los sistemas ferroviarios necesarios para la operación integrada, el nuevo tramo está siendo operado mediante un esquema provisional basado en servicios lanzadera.

En la práctica, el recorrido ferroviario se encuentra dividido en varios segmentos independientes. Los trenes que circulan por la Línea 2 desde el centro de la ciudad finalizan su recorrido en la estación María Montés. Los pasajeros que desean continuar hacia Los Alcarrizos deben descender del tren y realizar un primer cambio de andén para abordar un tren lanzadera que opera sobre la vía 1 entre María Montés y la estación Franklin Mieses Burgos, en la avenida Monumental.

Al llegar a esta estación el viaje vuelve a interrumpirse. Los pasajeros deben descender nuevamente del tren y cruzar al otro andén para abordar un segundo tren que cubre el tramo final hasta Los Alcarrizos sobre la vía 2.

Este esquema implica que el trayecto completo se realiza mediante dos servicios ferroviarios independientes, lo que obliga a los usuarios a efectuar varios transbordos durante el viaje.

La consecuencia es una operación fragmentada del sistema, en la que el desplazamiento ya no se realiza de forma continua como ocurre en el resto de la red. Los cambios de tren generan tiempos adicionales de espera en los andenes, desplazamientos dentro de las estaciones y velocidades de circulación más controladas.

Como resultado de esta combinación de factores —transbordos, tiempos de espera y operación independiente del tramo— el tiempo total de viaje resulta sensiblemente mayor que el previsto cuando la línea funcione bajo un esquema ferroviario plenamente integrado.

4. La lógica del transbordo en la estación Franklin Mieses Burgos

El transbordo obligatorio en esta estación ha generado numerosas preguntas entre los usuarios del sistema, especialmente porque obliga a interrumpir el recorrido en un tramo relativamente corto de la línea.

Funcionarios del sistema de transporte han señalado que esta medida tiene un carácter temporal y responde a la necesidad de regular el flujo de pasajeros durante la fase de pruebas del sistema, particularmente para manejar las filas y evitar acumulaciones excesivas en determinadas estaciones mientras el servicio opera con frecuencias más amplias que las previstas en la operación definitiva.

Más allá de esta explicación oficial, el esquema de transbordo también puede interpretarse desde una lógica operativa distinta. Al dividir el recorrido en varios segmentos, parte del tiempo del viaje se transforma en desplazamiento dentro de la estación —durante el cambio de andén y el acceso al siguiente tren— lo que reduce psicológicamente la sensación de espera prolongada en los andenes.

En la práctica, esta solución permite repartir el tiempo total del trayecto entre desplazamiento y espera, haciendo menos visible para el usuario el mayor intervalo entre trenes que se produce cuando el sistema aún no puede operar bajo su esquema ferroviario normal. En este sentido, el transbordo parece formar parte de un conjunto de soluciones operativas adoptadas para permitir inaugurar y poner en servicio el nuevo tramo mientras se completan los sistemas técnicos necesarios para su correcta explotación.

5. Aspectos técnicos que requieren seguimiento

Más allá del esquema operativo provisional del sistema, existen también algunos aspectos técnicos de la infraestructura que conviene seguir con atención durante los primeros meses de operación.

En las últimas semanas, tanto el túnel del nuevo tramo como la estructura elevada que soporta la plataforma ferroviaria han sido objeto de debate público y de cuestionamientos por parte de distintos sectores que han solicitado la realización de auditorías técnicas e informes independientes para evaluar con mayor detalle el comportamiento de la infraestructura. Hasta el momento, sin embargo, no existe confirmación oficial de que exista un problema estructural ni en el túnel ni en la estructura elevada. Por esta razón, cualquier referencia a este asunto debe manejarse con prudencia y basarse en evaluaciones técnicas rigurosas.

Uno de los elementos que ha concentrado mayor atención es el túnel, cuya construcción atravesó condiciones geológicas particularmente complejas. Durante la ejecución de las obras, contratistas del proyecto explicaron que el terreno presentaba una elevada heterogeneidad, con presencia de agua subterránea y materiales de distinta consistencia en distancias muy cortas. Estas condiciones obligaron a adoptar métodos de excavación más conservadores, basados en avances cortos con sostenimiento inmediato del terreno para garantizar la estabilidad del entorno.

Junto al túnel, también se han formulado observaciones sobre la estructura elevada del viaducto, formada por pilares y vigas que soportan la plataforma ferroviaria. Algunas imágenes difundidas en medios de comunicación muestran zonas puntuales con desprendimientos del recubrimiento de hormigón que dejan visible la armadura metálica. Aunque este tipo de situaciones puede deberse a defectos superficiales de ejecución o a problemas localizados de recubrimiento, conviene igualmente que sean evaluadas mediante inspecciones técnicas que permitan descartar riesgos de corrosión o deterioro prematuro.

En este contexto, al margen de las auditorías técnicas, resulta razonable observar con especial atención el comportamiento operativo de ambos elementos durante la fase de pruebas del sistema. En el caso del túnel, el seguimiento debería centrarse en los posibles problemas en la sección disponible para el paso del material rodante —el denominado gálibo ferroviario—. En el caso de la estructura elevada, el análisis deberá confirmar que pilares, vigas y apoyos responden adecuadamente bajo condiciones reales de carga y operación.

En el hipotético caso de que fuese necesario realizar reparaciones o ajustes en alguno de estos elementos —ya sea en la sección del túnel o en partes de la estructura elevada— surgiría un desafío técnico evidente. Intervenir en una infraestructura ferroviaria una vez que la línea ya se encuentra en servicio obliga a compatibilizar las obras con la operación del sistema, lo que puede implicar restricciones operativas, interrupciones parciales del servicio, ampliación de los plazos de intervención y un incremento significativo de los costos del proyecto.

Precisamente por esa razón, las fases de prueba y ajuste técnico suelen completarse antes de la puesta en servicio plena de una línea ferroviaria. Cuando determinadas correcciones deben realizarse con la infraestructura ya en operación, ello suele interpretarse como un indicio de que el sistema ha comenzado a prestar servicio antes de haber culminado completamente su proceso de maduración técnica.

En última instancia, será el comportamiento de estas infraestructuras durante la operación real del sistema el que permitirá confirmar si las preocupaciones planteadas tienen fundamento o si, por el contrario, la obra responde plenamente a las condiciones de explotación previstas. Como ocurre con muchas infraestructuras complejas, será el tiempo y la experiencia acumulada en la operación los que terminen actuando como el verdadero juez técnico de su desempeño.

6. Entre la marcha blanca y el calendario político

En muchos proyectos ferroviarios del mundo es habitual abrir temporalmente el sistema al público durante las fases de prueba. Sin embargo, cuando esas pruebas coinciden con actos formales de inauguración y con momentos políticamente significativos del calendario institucional, resulta inevitable que surjan interpretaciones sobre el momento elegido para la apertura del servicio.

En el caso de la Línea 2C, la proximidad de la apertura con el 27 de febrero —fecha central en la vida política dominicana— ha alimentado la percepción de que la puesta en servicio pudo haberse adelantado respecto al momento técnicamente más adecuado, especialmente si se considera que algunos elementos esenciales para la explotación ferroviaria, como los sistemas de señalización y telecomunicaciones, aún no estaban plenamente finalizados.

Más allá de ese debate, lo verdaderamente relevante será comprobar en los próximos meses si el sistema alcanza las condiciones de operación para las que fue concebido: trenes circulando de forma continua a lo largo de todo el tramo, frecuencias competitivas y velocidades comerciales acordes con el diseño original del proyecto.

Porque, en última instancia, la diferencia entre una inauguración y una verdadera puesta en explotación no es solo simbólica. En infraestructuras ferroviarias de esta magnitud, es una cuestión de eficiencia operativa, de sostenibilidad del servicio y de calidad del transporte que finalmente reciben los ciudadanos.

Y será precisamente la experiencia de operación del sistema —su funcionamiento real día tras día— la que terminará confirmando si la línea fue abierta en el momento técnicamente adecuado o si, por el contrario, la inauguración se adelantó al ritmo natural de maduración de la infraestructura.