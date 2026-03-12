Verón–Punta Cana: del éxito turístico al modelo de desarrollo local

Punta Cana funciona como un laboratorio de desarrollo territorial para la región. ( FUENTE EXTERNA )

Verón–Punta Cana es, sin discusión, el principal motor turístico de la República Dominicana. Cada año recibe millones de visitantes, genera miles de empleos y concentra una parte importante de la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, el gran desafío del presente no es solo seguir creciendo, sino convertir ese éxito turístico en un verdadero modelo de desarrollo local sostenible para el país y el Caribe.

El crecimiento acelerado del territorio exige, en primer lugar, una planificación territorial y urbana moderna y rigurosa. El desarrollo no puede continuar de forma caótica, sin planificación y al margen de normativas. Es imprescindible ordenar el uso del suelo, proteger áreas ambientales sensibles y garantizar que la expansión urbana se produzca controlada y organizadamente. Los desarrolladores privados y el Estado deberán cumplir las reglas y asegurarse que cada proyecto esté acompañado de instalaciones y servicios básicos adecuados.

Un segundo desafío clave es la infraestructura y la movilidad urbana. La dinámica económica y poblacional de la zona requiere soluciones viales estratégicas, mejor organización del tránsito y sistemas eficientes de transporte y servicios públicos. Un destino turístico de clase mundial necesita una ciudad que funcione con eficiencia.

En tercer lugar, el turismo debe convertirse en un verdadero motor de desarrollo local. Esto implica fortalecer los encadenamientos productivos entre hoteles, agricultores, pescadores, emprendedores y pequeñas empresas locales. Cuando la economía turística se integra con la economía del territorio, el crecimiento se vuelve más inclusivo y sostenible.

Otro factor determinante es la formación del capital humano. La población local debe tener acceso a educación técnica, formación bilingüe y capacitación especializada que le permita aprovechar plenamente las oportunidades que genera el turismo y los servicios complementarios.

Finalmente, todo esto solo es posible con una gobernanza local sólida y una alianza estratégica entre el sector público y el privado. Los destinos turísticos más exitosos del mundo comparten una característica: municipalidades y otras instituciones locales capaces de coordinar esfuerzos, planificar el futuro y ejecutar proyectos de largo plazo como prioridad por encima de la conveniencia política.

Verón–Punta Cana tiene hoy una oportunidad histórica. Si logra combinar ordenamiento territorial, infraestructura moderna, integración económica, talento humano y gobernanza efectiva, puede convertirse en el primer gran ejemplo dominicano de desarrollo territorial sostenible exitoso.

Más que un polo turístico, el distrito puede transformarse en un laboratorio de desarrollo local para toda la región del Caribe. El momento de construir esa visión es ahora.