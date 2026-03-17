El centro educativo CISAMA (Ciudad Santa María), liderado por Soraya Checo, se ha consolidado como un modelo de transformación social en el sector de La Otra Banda, Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

En el dinámico entramado social de Santiago de los Caballeros, el sector de La Otra Banda ha sido históricamente un espacio de contrastes: vitalidad comunitaria, identidad cultural fuerte y, al mismo tiempo, desafíos socioeconómicos que han impactado las oportunidades educativas de niños y jóvenes. Es un sector de obreros. En este contexto, el trabajo de Ciudad Santa María, CISAMA, y el liderazgo de Soraya Checo y su esposo se han convertido en un referente de transformación social a través de la educación.

CISAMA surge como una iniciativa con clara vocación comunitaria, orientada a ofrecer educación de calidad con énfasis en valores, disciplina académica y acompañamiento integral. Más que un simple centro educativo, la institución ha funcionado como un espacio de protección y crecimiento para estudiantes provenientes de familias trabajadoras, muchas de ellas con recursos limitados, muy limitados. Desde sus inicios, el proyecto apostó por la educación como herramienta de movilidad social, entendiendo que la verdadera inclusión no se logra solo con acceso a las aulas, sino con calidad formativa y seguimiento continuo.

El liderazgo de Soraya Checo ha sido determinante en la consolidación de este proyecto. Educadora de vocación, empresaria, y gestora comprometida con su comunidad, ha impulsado una visión pedagógica centrada en la formación integral del estudiante. Su enfoque no se limita al rendimiento académico, sino que promueve el desarrollo del carácter, la autoestima, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Bajo su dirección, CISAMA ha cultivado un ambiente escolar donde la exigencia académica se equilibra con el acompañamiento humano. Se enseña robótica, tienen una filarmónica. Un anfiteatro, pantallas digitales en las aulas, el inglés se aprende en todos los grados, la disciplina es impresionante, impera en cada espacio de ese centro educativo público.

Uno de los aportes más significativos de CISAMA en La Otra Banda ha sido elevar las expectativas educativas en el sector. En contextos donde la deserción escolar y el bajo rendimiento suelen ser problemáticas recurrentes, la institución ha promovido una cultura de logro en base al enfoque STEAM. Padres y madres encuentran en el centro un aliado estratégico en la formación de sus hijos, lo que fortalece el vínculo familia-escuela. Este trabajo conjunto ha permitido mejorar indicadores de permanencia escolar y consolidar trayectorias educativas más estables.

Asimismo, CISAMA ha incorporado prácticas pedagógicas actualizadas, integrando tecnología, proyectos interdisciplinarios y actividades extracurriculares que enriquecen la experiencia formativa. Talleres culturales, actividades deportivas y espacios de lectura complementan el currículo formal, fomentando talentos diversos y ampliando horizontes. Esta diversificación de oportunidades contribuye a que los estudiantes descubran habilidades que trascienden el ámbito estrictamente académico.

En sectores vulnerables, la escuela suele asumir funciones que van más allá de la enseñanza. En el caso de La Otra Banda, CISAMA ha servido como punto de referencia comunitario. Su presencia ha generado un entorno de mayor cohesión social, donde la educación actúa como eje articulador. Al ofrecer un espacio seguro, estructurado y orientado a valores, la institución ayuda a prevenir riesgos sociales asociados a la exclusión y la falta de oportunidades.

El liderazgo femenino de Soraya Checo también tiene un impacto simbólico relevante. En un entorno donde las figuras de autoridad educativa pueden influir profundamente en la percepción de futuro de niños y jóvenes, su ejemplo como mujer profesional y gestora refuerza modelos positivos, especialmente para las niñas y adolescentes del sector. Su trayectoria transmite el mensaje de que la preparación académica y la constancia abren puertas reales de desarrollo.

Otro aspecto clave de la contribución de CISAMA es su apuesta por la formación ética. Más allá de contenidos curriculares, se enfatizan valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad social. Esta dimensión formativa resulta fundamental en comunidades que enfrentan tensiones económicas y sociales. La educación en valores fortalece el tejido comunitario y promueve ciudadanos más conscientes y participativos.

Con el paso de los años, los egresados de CISAMA se han convertido en evidencia tangible del impacto del proyecto. Jóvenes que continúan estudios superiores, se insertan en el mercado laboral formal o emprenden iniciativas propias representan historias de superación vinculadas a la oportunidad educativa recibida. Cada caso exitoso retroalimenta la confianza de la comunidad en el poder transformador de la educación.

Desde una perspectiva más amplia, la experiencia de CISAMA demuestra que el desarrollo local puede impulsarse desde iniciativas educativas sólidas y comprometidas. En La Otra Banda, el centro ha contribuido a elevar el capital humano del sector, generando efectos que trascienden el aula: mayor conciencia sobre la importancia de la educación, fortalecimiento del liderazgo comunitario y ampliación de aspiraciones profesionales y artísticas entre la juventud.

La labor de CISAMA y el liderazgo de Soraya Checo constituyen un ejemplo de cómo la educación, cuando se gestiona con visión, compromiso y sensibilidad social, puede convertirse en motor de desarrollo comunitario. En La Otra Banda, Santiago, esta experiencia ha demostrado que la transformación no es un discurso abstracto, sino una realidad que aporta valor al desarrollo comunitario.

CISAMA representa un ejemplo del compromiso social empresarial de una familia que procura el bienestar de una comunidad empobrecida a través de una educación de calidad.