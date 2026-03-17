La Vega: nació mirando al poder y aprendió a resistir el tiempo

La Vega es una ciudad de profunda vocación histórica en la República Dominicana, fundada por Cristóbal Colón en 1494 debido a su riqueza natural y estratégica. ( FUENTE EXTERNA )

Hay ciudades que crecen y otras, en cambio, se fundan con una vocación que las trasciende. La Vega pertenece a estas últimas: un territorio donde la historia no es pasado, sino una presencia persistente que aún modela su identidad.

Corría el 8 de diciembre de 1494 cuando Cristóbal Colón, en su avance por la isla, se detuvo ante una geografía que parecía diseñada para impresionar. Llanuras fértiles, montañas protectoras, ríos generosos. No fue casual que decidiera nombrarla La Vega Real: "Vega", en evocación de la ciudad española; "Real", como tributo a la Corona que financiaba la empresa y a la que se rendía, desde entonces, fidelidad simbólica.

El primer asentamiento, levantado en el estratégico enclave del Santo Cerro, no tardó en adquirir relevancia. En 1508 recibió el título de ciudad, en un gesto que revelaba la intención de consolidar allí uno de los núcleos urbanos más importantes de la colonia. Antes había existido La Isabela, es cierto, pero La Vega comenzaba a insinuar algo distinto: permanencia.

Apenas un año después de su fundación, en marzo de 1495, se ordenó la construcción de la Fortaleza La Concepción de La Vega Real. No era un capricho arquitectónico, sino una necesidad política y económica. La región prometía oro, y donde hay riqueza, hay vigilancia. Aquella fortaleza, hoy erosionada por los siglos, fue el primer gran intento de fijar el control colonial sobre un territorio aún indómito.

Alrededor de ese núcleo comenzaron a asentarse las primeras familias —Mora, Pérez, Mota, Marmolejos, Abreu, Castillo, Portorreal, Grullón, Vitoria, Rodríguez, Moya— cuyos apellidos aún resuenan en la memoria social de la ciudad. No eran solo pobladores: eran los primeros eslabones de una continuidad que se proyectaría hasta nuestros días.

Pero La Vega no solo se explica por su origen colonial. También es, de manera menos visible, un escenario de gestos decisivos para la historia nacional. El 4 de marzo, fecha consagrada como Día de la Bandera, tiene en esta ciudad un episodio poco reconocido: fueron las hermanas Villa del Orbe —María Francisca, María del Carmen y Manuela— quienes izaron por primera vez la enseña tricolor en el Cibao, como acto de adhesión a la causa separatista.

Hay, sin embargo, una deuda con su memoria. No existe un monumento que honre su acción, y la casa donde nacieron ha sido absorbida por el anonimato comercial. En esa omisión se cifra, quizá, una de las paradojas de nuestra relación con la historia: recordamos los símbolos, pero olvidamos a quienes los hicieron posibles.

La ciudad, como tantas otras en el Caribe colonial, no estuvo exenta de tragedias. El 2 de diciembre de 1562, un terremoto de gran magnitud sacudió la región hasta destruir buena parte del asentamiento original. La Vega Vieja quedó prácticamente inhabitable, obligando a sus habitantes a trasladarse hacia la ribera del río Camú, donde hoy se levanta la ciudad contemporánea.

A partir de ese desplazamiento forzado, comenzó otra etapa: la de la reconstrucción, la adaptación y, en cierto modo, la reinvención. La Vega no solo sobrevivió; se reconfiguró. Y en ese proceso fue acumulando capas de identidad: religiosa, cultural, festiva.

No es casual que hoy sea reconocida por su carnaval, uno de los más vibrantes del país, heredero de tradiciones que combinan lo europeo, lo africano y lo indígena. Tampoco es menor que haya sido pionera en la modernización del transporte, con la inauguración, el 16 de agosto de 1887, de su sistema ferroviario, impulsado por Gregorio Rivas durante el gobierno de Ulises Heureaux.

Así, entre ruinas, símbolos y celebraciones, La Vega se afirma como algo más que un punto en el mapa. Es, en esencia, una ciudad que nació bajo la mirada del poder, creció al ritmo de la riqueza y la adversidad, y terminó convirtiéndose en una de las claves para entender la historia dominicana.