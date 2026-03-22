Reforma laboral: el país que somos y el país que queremos construir

La reforma al Código de Trabajo de la República Dominicana es una necesidad impostergable para actualizar un marco legal de más de 30 años (Ley 16-92) que ya no responde a la realidad tecnológica y global actual. ( FUENTE EXTERNA )

La reforma al Código de Trabajo de la República Dominicana no es una discusión más dentro de la agenda legislativa. Es, en realidad, una de las decisiones más trascendentales que tenemos como país en este momento histórico. No se trata únicamente de modificar una ley; se trata de actualizar el contrato social entre trabajadores, empleadores y Estado. Se trata de definir cómo producimos, cómo protegemos y cómo convivimos en el ámbito laboral en pleno siglo XXI.

Han pasado más de treinta años desde la aprobación de la Ley núm. 16-92. Treinta años en los que el mundo cambió radicalmente. La tecnología transformó el trabajo, surgieron nuevas formas de empleo, se globalizaron los mercados y se redefinieron las dinámicas productivas. Sin embargo, nuestro Código de Trabajo, con algunos ajustes puntuales, permaneció prácticamente igual, tratando de regular una realidad que ya no existe. Ese desfase ya no es sostenible. Por eso, la reforma laboral no es un lujo ni una opción: es una necesidad impostergable.

Es importante destacar que esta reforma no ha sido improvisada. Muy por el contrario, ha sido el resultado de un proceso amplio de diálogo, en el que han participado todos los sectores involucrados: el empresariado, los trabajadores, los sindicatos, juristas, técnicos y representantes del Estado. Se han realizado múltiples mesas de trabajo, consultas y discusiones, escuchando posiciones diversas y muchas veces contrapuestas. Se han defendido intereses legítimos, pero también se ha construido algo aún más importante: consenso.

Ese esfuerzo no es menor. En un país donde muchas veces las reformas se plantean sin suficiente concertación, este proceso ha demostrado que es posible avanzar a partir del diálogo. Fruto de ese trabajo serio y responsable, el proyecto fue aprobado en el Senado de la República, marcando un paso histórico en la actualización del marco laboral dominicano. Hoy, esa pieza se encuentra en una etapa decisiva: espera su aprobación en la Cámara de Diputados para convertirse finalmente en ley.

Y es precisamente en este punto donde el país debe actuar con visión de Estado.

Uno de los mayores méritos de esta reforma es que ha logrado algo que no siempre es fácil: encontrar equilibrio. Equilibrio entre la protección de los trabajadores y la necesidad de competitividad de las empresas. Equilibrio entre los derechos adquiridos y la modernización del sistema. Equilibrio entre la justicia social y la eficiencia económica. En un extremo, había posiciones que buscaban flexibilizar en exceso el mercado laboral, debilitando conquistas históricas. En el otro, visiones que pretendían mantener un sistema rígido, desconectado de la realidad actual. La propuesta que hoy se discute evita ambos extremos y construye una vía intermedia, sensata y responsable.

Por un lado, la reforma fortalece derechos fundamentales. Amplía la licencia de maternidad, incrementa la licencia de paternidad, reconoce el derecho a la desconexión digital y regula por primera vez el teletrabajo. Introduce la tipificación del acoso laboral y establece mecanismos para prevenirlo. Dignifica sectores históricamente olvidados como el trabajo doméstico, incorporándolos plenamente al sistema de derechos laborales. Todo esto representa avances significativos en términos de protección social y dignidad humana.

Por otro lado, moderniza el sistema laboral. Permite mayor flexibilidad en la jornada de trabajo, respetando siempre los límites semanales. Digitaliza procesos, simplifica trámites y mejora la gestión administrativa. Fortalece la seguridad jurídica, lo que beneficia tanto a trabajadores como a empleadores. Mejora los mecanismos de conciliación y resolución de conflictos, lo que puede traducirse en procesos más rápidos y eficientes.

Quizás uno de los puntos más sensibles y más importantes del debate ha sido la cesantía. Para los trabajadores dominicanos, la cesantía no es solo una prestación económica; es una garantía de estabilidad frente a la incertidumbre. Durante el proceso de discusión, se plantearon distintas propuestas para modificarla o sustituirla. Sin embargo, el resultado ha sido claro: la cesantía se mantiene. Esta decisión no solo protege un derecho adquirido, sino que envía un mensaje contundente: es posible avanzar sin retroceder en conquistas sociales.

La reforma también coloca a la República Dominicana en sintonía con las tendencias globales. El teletrabajo, por ejemplo, ya no es una excepción, sino una realidad cotidiana. Regularlo es reconocer el presente. El derecho a la desconexión responde a una necesidad urgente en un mundo hiperconectado, donde la línea entre trabajo y vida personal se ha vuelto cada vez más difusa. La protección contra el acoso laboral se alinea con estándares internacionales que buscan garantizar entornos de trabajo dignos y seguros. En definitiva, esta reforma no solo actualiza la ley; la conecta con el mundo.

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la reforma aún no ha sido aprobada de manera definitiva. Persisten diferencias en algunos puntos específicos y el proyecto se encuentra pendiente de conocimiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Es natural que existan debates. Es parte del proceso democrático. Lo que no es aceptable es la paralización indefinida de una reforma de esta magnitud.

El país no puede seguir operando con un Código de Trabajo desactualizado mientras el mundo avanza. Cada día que pasa sin esta reforma es un día en el que se pierde competitividad, se mantiene la informalidad y se limita el crecimiento económico. También es un día en el que miles de trabajadores continúan sin la protección adecuada frente a nuevas realidades laborales.

Aprobar esta reforma no es solo un acto legislativo; es una señal. Es una señal para los trabajadores, de que sus derechos están siendo fortalecidos. Es una señal para los empresarios, de que existe un marco legal moderno y predecible. Es una señal para los inversionistas, de que el país está preparado para competir. Y es una señal para la sociedad, de que somos capaces de ponernos de acuerdo en temas fundamentales.

Además, una legislación laboral moderna no solo protege; también impulsa el desarrollo. Contribuye a reducir la informalidad, a mejorar la productividad y a generar más y mejores empleos. Es una herramienta clave para el crecimiento económico y la estabilidad social.

Hoy estamos ante una oportunidad histórica. El Senado ya cumplió su rol, con responsabilidad, diálogo y visión. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados asumir ese mismo compromiso. No se trata de aprobar sin revisar, sino de revisar con sentido de país, de mejorar lo necesario sin romper el equilibrio logrado, de actuar con responsabilidad y visión de futuro.

La República Dominicana no puede seguir mirando hacia atrás cuando el mundo avanza hacia adelante. Esta reforma es más que una ley: es una decisión de país. Y las decisiones de país no pueden seguir esperando.